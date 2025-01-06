Giriş Tarihi: 06.01.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
11:23
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Dünyaca ünlü banka tahminlerini değiştirdi: Gram altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları FED yetkililerinin enflasyon konusunda endişelerini dile getirmesiyle yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın, 2 bin 640 doların altında işlem görürken gram altın için tablo kırmızıya döndü. Fiyatlanmaların seyri için ABD tarım dışı istihdam verileri bekleniyor. Goldman Sachs ise altın için beklediği 3 bin dolar seviyesinin tarihini değiştirdi.