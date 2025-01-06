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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Dünyaca ünlü banka tahminlerini değiştirdi: Gram altın kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 11:01 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 11:23

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Dünyaca ünlü banka tahminlerini değiştirdi: Gram altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları FED yetkililerinin enflasyon konusunda endişelerini dile getirmesiyle yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın, 2 bin 640 doların altında işlem görürken gram altın için tablo kırmızıya döndü. Fiyatlanmaların seyri için ABD tarım dışı istihdam verileri bekleniyor. Goldman Sachs ise altın için beklediği 3 bin dolar seviyesinin tarihini değiştirdi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Dünyaca ünlü banka tahminlerini değiştirdi: Gram altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları, Trump yönetiminin alacağı kararlara yönelik beklentiler ve FED yetkililerinde gelen mesajlarla haftanın ilk işlem gününde düşüşe geçti. ABD merkezli banka Goldman altın yeni beklentisini açıkladı. Gram altın ons tarafındaki gelişmelere bağlı olarak düşüşe geçti. Peki altın fiyatlarını gelecek günlerde neler bekliyor? Gram altın yeni haftaya kaç liradan başladı?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Dünyaca ünlü banka tahminlerini değiştirdi: Gram altın kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI İÇİN 2 KRİTİK VERİ

Ons altın, pazartesi günü 2 bin 640 doların altına kadar geriledi. Altın yönünü belirlemek için bir dizi ABD ekonomik verisinin yayımlanmasını bekliyor. FED aralık ayı tutanakları ve tarım dışı istihdam verisi piyasaların yönünü belirlemede etkili olacak.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Dünyaca ünlü banka tahminlerini değiştirdi: Gram altın kaç TL oldu?

FED DAHA TEMKİNLİ YAKLAŞACAK

Öte yandan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Fed Guvernörü Adriana Kugler'in hafta sonu yaptığı açıklamalar altın için olumsuz beklentilerin oluşmasına neden oldu. FED yetkililerine göre, ABD Merkez Bankası 2025 yılında faiz indirimlerine daha temkinli yaklaşacak.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Dünyaca ünlü banka tahminlerini değiştirdi: Gram altın kaç TL oldu?

Göreve gelen Donald Trump yönetiminin ekonomik politikalarının enflasyonu artırması ve Fed'in faiz oranlarını düşürme ihtimalini sınırlaması altının cazibesini yatırımcılar açısından azaltabilir. FED 2025 yılında yapılması planlanan faiz indirimlerinin sayısını azalttı. 2024 yılında yüzde 27 değer kazanan altının Fed Başkanı Jerome Powell politika yapıcıları borçlanma maliyetlerini düşürme konusunda uyarmasıyla yönünü değiştirebilir.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Dünyaca ünlü banka tahminlerini değiştirdi: Gram altın kaç TL oldu?

GOLDMAN SACHS ALTIN İÇİN TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRDİ

ABD merkezli banka Goldman Sachs, Fed'in daha az faiz indirimi yapacağı beklentisiyle yıl sonu için 3 bin dolar olan altın tahminini daha ileri tarihe uzattı. Banka 3 bin dolar tahminini 2026 yılının ortalarına erteledi. Goldman'ın ekonomistleri Fed'den bu yıl 100 baz pualık indirim yerine75 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Analistler, artık yıl sonunda altının ons başına 2 bin 910 dolara ulaşacağını öngörüyor.

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