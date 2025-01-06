ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Dünyaca ünlü banka tahminlerini değiştirdi: Gram altın kaç TL oldu?

GOLDMAN SACHS ALTIN İÇİN TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRDİ

ABD merkezli banka Goldman Sachs, Fed'in daha az faiz indirimi yapacağı beklentisiyle yıl sonu için 3 bin dolar olan altın tahminini daha ileri tarihe uzattı. Banka 3 bin dolar tahminini 2026 yılının ortalarına erteledi. Goldman'ın ekonomistleri Fed'den bu yıl 100 baz pualık indirim yerine75 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Analistler, artık yıl sonunda altının ons başına 2 bin 910 dolara ulaşacağını öngörüyor.