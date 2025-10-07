ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Her gün yeni bir rekor: Gram altın kritik seviyeyi aştı! Çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları rekor seviyelerindeki seyrine hafta başından bu yana devam ediyor. FED faiz kararlarıyla beraber EFT girişleri ve merkez bankalarının alımları altın için destekleyici olmaya devam edecek. Gram altın fiyatları ise serbest piyasalarda rekor seviyeleri gördü. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar?