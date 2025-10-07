Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:06

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Her gün yeni bir rekor: Gram altın kritik seviyeyi aştı! Çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları her gün yeni bir rekora merhaba diyor. ABD hükümetinin bütçe görüşmelerinde anlaşamaması sonrası hükümetin kapanması ons altın fiyatlarını zirveye taşıdı. Zayıflayan dolar ve FED'in faizleri indireceğine yönelik beklentilerle altın 7 Ekim sabah saatlerinde yeni zirveleri test etti. Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 5 bin 316 lira seviyelerini gördü. Goldman Sachs ise altın fiyatları için iddialı bir tahminde bulundu. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları rekor seviyelerindeki seyrine hafta başından bu yana devam ediyor. FED faiz kararlarıyla beraber EFT girişleri ve merkez bankalarının alımları altın için destekleyici olmaya devam edecek. Gram altın fiyatları ise serbest piyasalarda rekor seviyeleri gördü. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar?

EKİM VE ARALIK AYINDA İNDİRİM BEKLENİYOR

Ons altın salı günü 3.960 dolar civarına yükselerek rekor kırdıktan sonra hafif geri çekilerek 3 bin 958 dolar seviyelerine yükseldi. Fiyatlar ekonomik belirsizlik ve ABD'den daha fazla faiz indirimi beklentisiyle desteklendi. ABD hükümetinin Pazartesi günü beşinci kez fonlama tasarısını geçirememesinin ardından, ABD hükümetinin kapanması piyasaları etkisi altına aldı. Piyasalar Ekim ve Aralık aylarında sırasıyla %93 ve %82 olasılıklarla 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Altın, bu yıl şimdiye kadar %51 değer kazandı.

ÇİN'DEN YÜKLÜ ALIM

Çin Merkez Bankası, Eylül ayında altın varlıklarını 11. ay üst üste artırdı. Çin altın rezervleri ağustos ayında 74.02 ons olurken eylül sonunda 74.06 onsa yükseldi.

GRAM ALTIN 5 BİN 310 LİRAYI AŞTI

Gram altın fiyatların son dönemlerin en hızlı hareketlenmelerini yaşayarak sabah saatlerinde 5 bin 315 dolar seviyelerine yaklaştı.

GOLDMAN'DAN REKOR TAHMİN

Goldman Sachs, Avrupalı ülkelerden gelen güçlü Borsa Yatırım Fonları (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarına işaret ederek, Aralık 2026 altın fiyatı tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. Goldman, "Yükseltilmiş altın fiyatı tahminimize yönelik risklerin hala net olarak yukarı yönlü olduğunu görüyoruz, çünkü özel sektörün portföy çeşitlenmesini nispeten küçük altın piyasasına yönlendirmesi, ETF hacmini tahminimizin üzerine çıkarabilir" dedi.

Öte yandan Bank of America, dün günü müşterilerine gönderdiği notta, altının 4 bin dolara yaklaşırken "yükseliş trendinde yorulma" belirtileri gösterdiğini ve bunun dördüncü çeyrekte bir "düzeltme veya konsolidasyon" dönemine yol açabileceği uyarısında bulundu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.307,13
SATIŞ: 5.307,69

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 8.905,00
SATIŞ: 8.977,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 35.510,00
SATIŞ: 35.794,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 34.925,72
SATIŞ: 35.602,78