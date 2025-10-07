Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:06
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Her gün yeni bir rekor: Gram altın kritik seviyeyi aştı! Çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın fiyatları her gün yeni bir rekora merhaba diyor. ABD hükümetinin bütçe görüşmelerinde anlaşamaması sonrası hükümetin kapanması ons altın fiyatlarını zirveye taşıdı. Zayıflayan dolar ve FED'in faizleri indireceğine yönelik beklentilerle altın 7 Ekim sabah saatlerinde yeni zirveleri test etti. Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 5 bin 316 lira seviyelerini gördü. Goldman Sachs ise altın fiyatları için iddialı bir tahminde bulundu. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?