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Haberler Galeri Altın fiyatları yeni rekoruna koştu! İslam Memiş 2 ay sonrayı işaret etti: Altın almalı mı satmalı mı?
Giriş Tarihi: 13.07.2023 15:07 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 15:08

Altın fiyatları yeni rekoruna koştu! İslam Memiş 2 ay sonrayı işaret etti: Altın almalı mı satmalı mı?

Altın fiyatları ons tarafındaki gelişmeyle yeni rekoruna koştu. ABD enflasyon verisi sonrası 1960 dolar seviyesini aşan ons altın desteğiyle altın gram fiyatı 1651 TL seviyesi ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatları kırdığı rekorlarla son dönemin en çok konuşulan yatırım enstrümanları arasında yer alıyor. Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların en çok merak ettiği soruları Sabah.com.tr'ye cevapladı.

SÜMEYYE TUNCER
Altın fiyatları yeni rekoruna koştu! İslam Memiş 2 ay sonrayı işaret etti: Altın almalı mı satmalı mı?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Altın fiyatları ons ve dolar kuru tarafındaki gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. ABD enflasyon verisi, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Gram altın, ABD enflasyon verisi sonrası ons tarafından bulduğu destekle 1650 TL'ye dayanarak rekor tazeledi.

Altın fiyatları yeni rekoruna koştu! İslam Memiş 2 ay sonrayı işaret etti: Altın almalı mı satmalı mı?

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Fed'in faiz politikası için büyük önem arz eden ABD enflasyon verisi beklentilerin altında gelmesiyle altın fiyatları ons öncülüğünde yönünü yukarı kırdı. Üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyon, böylece Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri ise ons altın fiyatını desteklemeye devam ediyor. Peki şu anda altın alınmalı mı satılmalı mı? İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu geldi.

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Altın fiyatları yeni rekoruna koştu! İslam Memiş 2 ay sonrayı işaret etti: Altın almalı mı satmalı mı?

2023 YILI ALTIN YILI MI OLACAK?

Ons altın, ABD enflasyon verisi sonrası 1960 dolar seviyesini aşarken, gram altın fiyatı da buradan bulduğu destekle 1650 TL seviyesine yükseldi. Altın piyasasındaki yaşanan bu hareketlilik sonrası, son dönemin en çok merak edilen konuları arasına '2023 altın yılı mı olacak' sorusu oldu. Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumları geldi. İşte o açıklamalar:

Altın fiyatları yeni rekoruna koştu! İslam Memiş 2 ay sonrayı işaret etti: Altın almalı mı satmalı mı?

YATIRIM ARAÇLARI DOLAR KARŞISINDA YÜKSELDİ

Amerika'daki enflasyon verisi piyasaların beklentisi doğrultusunda yüzde 3 olarak gerçekleşti. Bu da uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesine, dolar karşısındaki yatırım araçlarının da yükselmesine neden oldu.

Altın fiyatları yeni rekoruna koştu! İslam Memiş 2 ay sonrayı işaret etti: Altın almalı mı satmalı mı?

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Ons altın tarafında bu haftaki beklentimiz 1960 dolar seviyesiydi. Bu beklentimiz hızlı bir yükselişle gerçekleşmiş oldu. Ancak aşağıda tekrar 1920 dolar destek seviyesi var. Buraya tekrar gerileyebilir. Ama kısa vadeli bu gerilemeden sonra önümüzdeki aylarda ons altın tarafında 2150, 2250 hatta 2300 dolar seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcının en az iki ay beklemesini söyleyebilirim.

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