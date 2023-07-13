Altın fiyatları yeni rekoruna koştu! İslam Memiş 2 ay sonrayı işaret etti: Altın almalı mı satmalı mı?

Altın fiyatları ons tarafındaki gelişmeyle yeni rekoruna koştu. ABD enflasyon verisi sonrası 1960 dolar seviyesini aşan ons altın desteğiyle altın gram fiyatı 1651 TL seviyesi ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatları kırdığı rekorlarla son dönemin en çok konuşulan yatırım enstrümanları arasında yer alıyor. Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların en çok merak ettiği soruları Sabah.com.tr'ye cevapladı.