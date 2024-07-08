Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Altın yönünü aşağı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar (8 Temmuz 2024)
Giriş Tarihi: 08.07.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 10:07

Altın yönünü aşağı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar (8 Temmuz 2024)

Geçtiğimiz haftayı güçlü yükselişle kapatan altın fiyatları yeni haftada düşüşle girdi. Ons altın 2350-2400 dolar bant hareketini sürdürürken, altın gram fiyatı ise 2500 TL psikolojik düzeyinde tutunma mücadelesi veriyor. Altın tarafında yaşanan bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleri ve canlı altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın yönünü aşağı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar 8 Temmuz 2024

Son dakika haberleri: Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. ONS tarafında yaşanan gerilemenin etkisiyle gram altın 2500 TL psikolojik düzeyinin altına sarktı. Altın gram fiyatı için tarihi zirve seviyesi 2.552 TL düzeyinde bulunuyor.

Altın yönünü aşağı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar 8 Temmuz 2024

ALTIN YENİ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam verisiyle ons altın yükselişini güçlendirdi. Buradan esen rüzgarın etkisiyle gram altın 2.500 TL psikolojik bandının üzerine tırmanırken, piyasalarda yeni rekorlar konuşulmaya başlandı.

Gram altın için tarihi zirve seviyesi 2.552 TL düzeyinde bulunuyor.

Altın fiyatları yeni haftaya ise kar satışlarıyla girdi. ONS tarafında yaşanan gevşemeyle gram altın yeniden 2.500 TL altında fiyatlanmaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın yönünü aşağı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar 8 Temmuz 2024

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.500,86
SATIŞ(TL) 2.501,24

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Altın yönünü aşağı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar 8 Temmuz 2024

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.046,00
SATIŞ(TL) 4.108,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Altın yönünü aşağı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar 8 Temmuz 2024

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.271,12
SATIŞ(TL) 2.292,40

Canlı Rakamlar 22 Ayar Bilezik Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA