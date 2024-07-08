Giriş Tarihi: 08.07.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
10:07
Altın yönünü aşağı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar (8 Temmuz 2024)
Geçtiğimiz haftayı güçlü yükselişle kapatan altın fiyatları yeni haftada düşüşle girdi. Ons altın 2350-2400 dolar bant hareketini sürdürürken, altın gram fiyatı ise 2500 TL psikolojik düzeyinde tutunma mücadelesi veriyor. Altın tarafında yaşanan bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleri ve canlı altın fiyatları...