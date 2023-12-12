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Giriş Tarihi: 12.12.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 07:47

Asgari Ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak, ne kadar zam yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün toplandı. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İş yer aldı. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri, yeni asgari ücret 2024'ü bulmak için uzlaşma yolları denedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçiyi enflasyona ezdirmeyecek adımlar atılmasını istedi. Bu noktada, "Asgari Ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak?" sorusu yanıt arıyor. Üçlü diyalog mekanizması sayesinde en tutarlı asgari ücret zammı belirlenecek. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2. toplantı ne zaman 2024? İşte, detaylar

Asgari Ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak, ne kadar zam yapılacak?

Asgari Ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak, asgari ücret belli oldu mu sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. TİSK Başkanı Burak Akkol, TÜRK-İş'i temsilen Ramazan Ağar ve hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunda ilk toplantıyı geride bıraktı.

Asgari Ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak, ne kadar zam yapılacak?

İLK TOPLANTI SONA ERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,

"Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Şartlar ne olursa olsun kayıt dışı istihdam ve işsizlik ile mücadeleye devam edeceğiz. Toplantıların adil bir değerlendirme anlayışı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Ekonomideki genel toparlanmanın etkisi ile önümüzdeki yıl istihdam artışı bekliyoruz.

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Asgari Ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak, ne kadar zam yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ücretler genel düzeyini göz önüne alıyor. Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın gayreti içerisinde olduk. 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde artış gerçekleştirildi. Hem çalışanlarımızın hem işverenlerimizin yanında olma hassasiyetiyle hareket edeceğiz. Üçlü diyalog mekanizmasını başarıyla yürüteceğimize yürekten inanıyorum."

Asgari Ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak, ne kadar zam yapılacak?

TİSK Başkanı Burak Akkol, "Ekonomimizdeki iyileşme sürecinin korunmasını önemsiyoruz" derken, TÜRK-İş'i temsilen Ramazan Ağar da "Asgari ücret koruma ücretidir, fiyat artışları her alanda devam etmektedir, alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına, geçim şartlarına olumlu olarak yansımamıştır. Asgari ücret aylardır açlık sınırının altındadır. İşçilerin geçim şartlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar sürdürülmelidir. Vergide adalet sağlamaya yönelik adımlar devam etmedi.

Asgari Ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak, ne kadar zam yapılacak?

İşçinin, memurun, emeklinin yaşadığı enflasyon ile açıklanan resmi enflasyon rakamları arasında büyük uyumsuzluk vardır. Refahı adil paylaşmanın gereği yapılmalı" dedi.

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