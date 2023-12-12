Asgari Ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak, ne kadar zam yapılacak?

İLK TOPLANTI SONA ERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,

"Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Şartlar ne olursa olsun kayıt dışı istihdam ve işsizlik ile mücadeleye devam edeceğiz. Toplantıların adil bir değerlendirme anlayışı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Ekonomideki genel toparlanmanın etkisi ile önümüzdeki yıl istihdam artışı bekliyoruz.