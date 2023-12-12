Asgari Ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak, ne kadar zam yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün toplandı. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İş yer aldı. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri, yeni asgari ücret 2024'ü bulmak için uzlaşma yolları denedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçiyi enflasyona ezdirmeyecek adımlar atılmasını istedi. Bu noktada, "Asgari Ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak?" sorusu yanıt arıyor. Üçlü diyalog mekanizması sayesinde en tutarlı asgari ücret zammı belirlenecek. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2. toplantı ne zaman 2024? İşte, detaylar