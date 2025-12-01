Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Gözler ilk toplantıda!

Ancak bu yıl işçi temsilcileri masada olmayacak. TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Ancak bu yönde bir değişiklik yapılabilmesi için mevcut mevzuatın yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Mevcut yasalara göre, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı sonunda tamamlanması gerekiyor.

Bakanlıkta yapılacak ilk toplantıda, sürecin nasıl işleyeceğine dair takvimin belirlenmesi öngörülüyor. Sonraki görüşmelerde ise tarafların talepleri, ekonomik veriler, analizler ve hazırlanan çalışmalar ele alınacak.