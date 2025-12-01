Giriş Tarihi: 01.12.2025 06:12
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Gözler ilk toplantıda!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılına ilişkin asgari ücreti belirlemek üzere görüşmeleri aralık ayında başlayacak. Ancak ilk toplantının hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun ilk toplantısını bu hafta yapması bekleniyor; yeni ücretin 31 Aralık'a kadar belirlenip 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki asgari ücret için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar…