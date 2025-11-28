Giriş Tarihi: 28.11.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 07:11
Asgari ücret için 27 bin TL barajı! Üstü mü altı mı olacak? İşte masadaki kilit zam senaryoları...
Özel sektörde çalışan milyonlarca kişi başta olmak üzere Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücrete zam süreci başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri 2026 yılında maaşlar için uygulanacak asgari ücret miktarını belirlemek üzere bir kez daha masaya oturacak. Gözler bir kaç gün sonra toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Asgari ücret için beklentiler yüzde 20 ila yüzde 30 arasında şekilleniyor. Peki asgari ücret 27 bin TL'nin üzerinde mi yoksa altına mı olacak? İşte yüzde asgari ücret 2026 zammı için net hesaplama tablosu...