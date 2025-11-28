Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.11.2025 06:50 Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 07:11

Asgari ücret için 27 bin TL barajı! Üstü mü altı mı olacak? İşte masadaki kilit zam senaryoları...

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişi başta olmak üzere Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücrete zam süreci başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri 2026 yılında maaşlar için uygulanacak asgari ücret miktarını belirlemek üzere bir kez daha masaya oturacak. Gözler bir kaç gün sonra toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Asgari ücret için beklentiler yüzde 20 ila yüzde 30 arasında şekilleniyor. Peki asgari ücret 27 bin TL'nin üzerinde mi yoksa altına mı olacak? İşte yüzde asgari ücret 2026 zammı için net hesaplama tablosu...

Milyonlarca çalışan 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için şimdiden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Asgari ücret için zam maratonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapacağı ilk toplantı ile başlayacak. Zam işçi-işveren ve hükümet temsilcilerinin vereceği karar ile belli olacak.

Peki asgari ücrette öne çıkan zam oranları ne? Asgari ücret 2026'da kaç TL olacak? İşte ayrıntılar...

İLK TOPLANTIYA SAYILI GÜNLER KALDI

Asgari ücret her yılın son ayında bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarıyla belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayının ilk haftasında bir araya geliyor. Komisyonun toplanacağı tarih henüz netleşmese de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayının başlarında ilk toplantının yapılacağını duyurdu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN OPTİMAL SEVİYE

Asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

KULİSLERDE HANGİ RAKAMLAR KONUŞULUYOR?

Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin olarak hükümetin geçen yıl izlediği politikanın unutulmaması gerektiği dile getiriliyor. Komisyon, 2024 yılında gerçekleşen enflasyon oranı yerine, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon verisini dikkate almıştı.

Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyona karşın komisyon asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştı. Kulislerde bu yılda hükümetin yürütülen sıkı para politikaları doğrultusunda yine hedeflenen enflasyona göre karar verebileceği öne sürülüyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 27 BİN TL BARAJI

Asgari ücrete 'Gerçekleşen mi yoksa hedef enflasyona göre mi zam yapılacak?' tartışmaları sürerken, öne yüzde 20 ila yüzde 30 zam oranları çıkmaya başladı.

Enflasyon beklentileri doğrultusunda bir zam yapılırsa asgari ücret yüzde 20 artışla net 26.525,60 TL olacak. Yüzde 25'ten fazla yapılırsa 27 bin TL'nin üzerine çıkacak. Gerçekleşen enflasyona göre yani yüzde 30 üzerinde bir oranda zam yapılırsa bu rakamı aşacak.

ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Asgari ücrete geçmiş yıllarda olduğu gibi refah payı da gündemde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dokunuşuyla, asgari ücretin 30 bin TL'ye çıkabileceği de belirtiliyor.

Ben %30'lar civarında bir artış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü netice itibarıyla bunu alan taraf kadar bir de veren taraf var. %30-35 civarlarında artış yapıldığında da, net asgari ücret 28 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen bir rakama tekabül ediyor."

MASADAKİ DİĞER SENARYOLAR

Asgari ücret için ilk olarak Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini öne çıkıyor. TCMB'nin yüzde 31-33 aralığındaki yıl sonu hedefine göre, asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177 TL ve yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398 TL olarak hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre ise net 25 bin 640 TL, brüt ise 30 bin 165 TL'ye çıkıyor.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 68 ekonomist de yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye çıkardı. Buna göre ise asgari ücret 30 bin TL bandına yaklaşacak.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de canlı yayınında refah payının kilit rol oynayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kaydetti:

"Doğru. Yani aslında rakamlar şöyle; bu işin bir matematiği var artık. Bu matematiği de nereden buluyoruz? Geçtiğimiz yıllarda yapılan artışlara bakarak buluyoruz. Ben hep bakıyorum, yani son 10 yıla bakıyorum, 15 yıla bakıyorum. Hep yıl sonu enflasyonu baz alınmış ve onun üzerine birkaç puan, 5 puan olmuş, bazen 10 puan olmuş, bazen 3 puan olmuş, eklenerek bir asgari ücret artışı belirlenmiş.

Yüzde 30-35 civarlarında artış yapıldığında da, net asgari ücret 28 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen bir rakama tekabül ediyor.

ASGARİ ÜCRET NET-BRÜT HESAP TABLOSU

Hesaplamalar doğrultusunda asgari ücret net-brüt hesaplaması şu şekilde:

- Yüzde 20 zamla brüt 31.206,60 TL net 26.525,60 TL

- Yüzde 25 zamla brüt 32.506,88 TL net 27.630,84 TL

- Yüzde 30 zamla brüt 33.807,15 TL net 28.736,07 TL

- Yüzde 31 zamla net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL,

- Yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL

- Yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398, brüt 34 bin 586 TL