Giriş Tarihi: 29.11.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:37
Asgari ücret için 30 bin TL tahmini! Yapay zekalar 2026 için zam oranı verdi
Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücrete zam süreci Aralık ayı ile başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri asgari ücret zammına karar vermek üzere bir kez daha masaya oturacak. Tüm dikkatler bir kaç gün sonra toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken yapay zekalardan asgari ücret zammı tahmini geldi. Asgari ücret için tahminlerini sorduğumuz ChatGPT, Gemini, Grok ve DeepSeek dikkat çeken cevaplar verdi. İşte yapay zekalardan 2026 asgari ücret zam tahmini ..