Asgari ücret için 30 bin TL tahmini! Yapay zekalar 2026 için zam oranı verdi

GROK'TAN REFAH PAYI BEKLENTİSİ

X'in yapay zeka aracı Grok ise refah payına vurgu yaptı. Son 5 yıldaki zamların enflasyonun yüzde 5 ila yüzde 15 arasında olduğunu hatırlatan Grok, enflasyon beklentileri ve hedefleri doğrultusunda refah payı eklenmesiyle yüzde 28 oranında bir zam yapılacağını tahmin etti.

Böyle durumda asgari ücret net olarak 28.293 TL'ye, brüt ise 33.417 TL'ye yükselecek.