Haberler Galeri Asgari ücret için 30 bin TL tahmini! Yapay zekalar 2026 için zam oranı verdi
Giriş Tarihi: 29.11.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:37

Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücrete zam süreci Aralık ayı ile başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri asgari ücret zammına karar vermek üzere bir kez daha masaya oturacak. Tüm dikkatler bir kaç gün sonra toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken yapay zekalardan asgari ücret zammı tahmini geldi. Asgari ücret için tahminlerini sorduğumuz ChatGPT, Gemini, Grok ve DeepSeek dikkat çeken cevaplar verdi. İşte yapay zekalardan 2026 asgari ücret zam tahmini ..

SABAH EKONOMİ SERVİSİ
Milyonlarca çalışan 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için şimdiden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Asgari ücret için zam maratonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı ilk toplantı ile başlayacak. Zam işçi-işveren ve hükümet temsilcilerinin vereceği karar ile belli olacak.

Asgari ücret görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, zam hesaplamaları da yakından takip ediliyor. Enflasyon beklentilerine göre asgari ücret için bugüne kadar yüzde 20 ila yüzde 30 arasında oranlar öne atıldı. Asgari ücrete zam için bir diğer tahmin, günlük hayatta sıklıkla kullanmaya başladığımız yapay zeka platformlarından geldi.

ChatGPT, Gemini, Grok ve DeepSeek yapay zekalarına asgari ücret zammı için beklentilerini sorduk.

ChatGPT'TEN 3 FARKLI SENARYO

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, asgari ücrete mevcut ekonomik göstergelere göre yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir zammın makul olduğuna vurgu yaptı.

3 farklı senaryo hazırlayan yapay zeka platformu asgari ücretin;

  • Enflasyon düşüş eğiliminde olursa, net olarak 25.500 TL ila 26.500 TL civarında
  • Enflasyon orta düzeyde olursa, 27.500 ila 28.300 TL arasında
  • Enflasyon yüksek seyrederse, 28.700 TL ila 29.800 arasında

bir rakam olabileceğini belirtti.

30 BİN TL'NİN ÜSTÜ MÜMKÜN

ChatGPT 2026 yılında net asgari ücretin en az 27.500 TL, büyük ihtimalle ise 28.500 ya da 29.500 TL açıklanacağını tahmin etti. Refah payı ile de asgari ücretin 30.000 TL'ye yakın veya yüzde 36'ya yakın bir zamla üzerine de çıkmasının mümkün olduğu vurgulandı.

GROK'TAN REFAH PAYI BEKLENTİSİ

X'in yapay zeka aracı Grok ise refah payına vurgu yaptı. Son 5 yıldaki zamların enflasyonun yüzde 5 ila yüzde 15 arasında olduğunu hatırlatan Grok, enflasyon beklentileri ve hedefleri doğrultusunda refah payı eklenmesiyle yüzde 28 oranında bir zam yapılacağını tahmin etti.

Böyle durumda asgari ücret net olarak 28.293 TL'ye, brüt ise 33.417 TL'ye yükselecek.

Grok refah payının yüzde 5 ila 7 arasında olmasının çok güçlü ihtimal olduğunu belirtti.

Toplumsal beklentinin ağır basmasıyla refah payının yüzde 10'a çıkabileceğini belirten Grok, bu durumda 30 bin TL olabileceğini belirtti.

GEMİNİ'NİN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Google'nın yapay zeka aracı Gemini, tahmininin yüzde 20 ila yüzde 30 aralığında olduğunu belirtti. Bu da net ücretin 26.500 TL ile 28.700 TL arasında bir yerde belirlenme olasılığının yüksek olduğuna da vurgu yaptı.

DEEPSEEK'DEN YÜZDE 40 TAHMİNİ

DeepSeek ise enflasyon oranlarına göre asgari ücrete yüzde 30 ila yüzde 40 civarında bir zam yapılabileceğini belirtti.

