Giriş Tarihi: 18.05.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 10:13

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için sinyal verildi! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?

Normal şartlarda yılda bir kez zamlanan asgari ücret zammı Temmuz ayı öncesinde yeniden gündeme taşındı. Gözler yetkili isimlerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrilirken konuya yönelik değerlendirmelerin yapıldığına yönelik açıklamalar peş peşe geldi. Hal böyleyken "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bu ücrete yılbaşında rekor bir zam uygulanmış ve brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Peki, Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? İşte konuya yönelik tüm detaylar...