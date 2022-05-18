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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için sinyal verildi! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 18.05.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 10:13

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için sinyal verildi! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?

Normal şartlarda yılda bir kez zamlanan asgari ücret zammı Temmuz ayı öncesinde yeniden gündeme taşındı. Gözler yetkili isimlerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrilirken konuya yönelik değerlendirmelerin yapıldığına yönelik açıklamalar peş peşe geldi. Hal böyleyken "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bu ücrete yılbaşında rekor bir zam uygulanmış ve brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Peki, Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? İşte konuya yönelik tüm detaylar...

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için sinyal verildi! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Temmuz ayına kısa süre kala son dönemi epey meşgul eden bu konuda ek zam sinyali veren açıklamalar Bakan Bilgin, Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Konuya yönelik değerlendirmelerin sürdüğü bilinirken bu noktada "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Enflasyonla mücadele kapsamında ülkemizde çeşitli adımlar atılırken son ayların en çok merak edilen konularından asgari ücret zammı için gözler yetkili mercilerden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için sinyal verildi! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Enflasyon oranları ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde asgari ücret temmuz zammı değerlendirmeleri başladı. Rekor zammın ardından ikinci bir zammın yapılması konusunda farklı görüşler bulunuyor.

Asgari ücret temmuz zammının geleceği yönünde yüksek ihtimallerin yanı sıra yılbaşında yapılan rekor zammın bir süre devam etmesi gerektiği yönünde görüşler de mevcut.

İşte son gelişmeler...

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SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için sinyal verildi! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?

ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi; "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için sinyal verildi! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete Temmuz zammının gündemde olmadığını söylemişti. MKYK sonrası son dakika açıklama yapan Ömer Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için sinyal verildi! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YEŞİL IŞIK!

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

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