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Haberler Galeri Asgari Ücret Zammı Son Dakika: İşte asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı ve prim hesaplamaları
Giriş Tarihi: 18.12.2021 08:48 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 08:50

Asgari Ücret Zammı Son Dakika: İşte asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı ve prim hesaplamaları

Son dakika haberler: Asgari ücret 2022 zammı, işsizlik maaşı ve AGİ hesaplamaları belli oldu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılı başından geçerli olacak yeni asgari ücret yüzde 50,5 artışla 4 bin 253 lira oldu. Bu artış enflasyonun 29.2 puan üzerinde gerçekleşti. Yeni asgari ücretle birçok kalemde maaş, prim ve destek hesaplamalarında değişiklik oldu. İşte asgari ücret 2022 maaş zammı ile birlikte gelen yeni hesaplar ve son dakika detayları

HAZAL ATEŞ
Son dakika haberi | Zamlı 2022 maaşlarında yeni hesaplar: İşte asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı ve prim hesaplamaları

Son dakika haberler: Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılı başından geçerli olacak yeni asgari ücret yüzde 50,5 artışla 4 bin 253 lira oldu. Bu artış enflasyonun 29.2 puan üzerinde gerçekleşti. 1 Ocak 2022 itibariyle asgari ücret brüt 5004 lira, net 4253 lira 4 kuruş oldu. Tarihi bir adım atılarak asgari ücretliler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi yükü kaldırıldı. Vergi düzenlemesiyle işveren 450 liralık ilave maliyetten kurtuldu. 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.

İşte asgari ücrete gelen 2022 maaş zammı ile birlikte birçok kalem, AGİ, prim ve maaş hesaplamalarındaki değişiklikler.

Son dakika haberi | Zamlı 2022 maaşlarında yeni hesaplar: İşte asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı ve prim hesaplamaları

En düşük işsizlik ödeneği en düşük 2 bin, en yüksek 3243 liraya, kısa çalışmada en düşük ücret 3 bin liraya çıktı. Engellilere destek 1559 lirayı, 65 yaş aylığı da 1300 lirayı geçti. Genel Sağlık Sigortası ödeneği ise 150 lira oldu.

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Son dakika haberi | Zamlı 2022 maaşlarında yeni hesaplar: İşte asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı ve prim hesaplamaları

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRETTE GELİR VE DAMGA VERGİSİ ALINMAYACAK, AGİ MAAŞ İÇERİSİNDE HESAPLANACAK

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, 1 Aralık'ta başlayan görüşmelerin ardından belirlendi. Asgari ücrette gelir vergisi kaldırıldığı için Asgari Geçim İndirimi de yeni ücretin içine dahil edildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oybirliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.

Son dakika haberi | Zamlı 2022 maaşlarında yeni hesaplar: İşte asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı ve prim hesaplamaları

2022 ASGARİ ÜCRETİN SGK PRİMİ NE KADAR?

Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunun SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak. Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından oluşacak.

Son dakika haberi | Zamlı 2022 maaşlarında yeni hesaplar: İşte asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı ve prim hesaplamaları

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BİRÇOK KALEM DEĞİŞİYOR

Asgari ücret 7 milyon çalışanın geçim ücreti olmasının yanında birçok düzenlemede ölçü olması nedeniyle toplumun birçok kesimini ilgilendiriyor. İşsizlik ödeneği, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem yeni asgari ücretle birlikte değişti. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktar arttı. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları zamlanacak. Kendi primini ödeyen Bağ-Kurlular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler de artacak.

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