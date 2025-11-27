Asgari ücret zammı tahmini! Kulislerdeki rakam ortaya çıktı... İşte yüzde 30, 40 net-brüt hesaplama

DEV BANKADAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Asgari ücret için uzmanların hesaplamalarının yanı sıra İngiliz bankacılık devi HSBC de beklentisini açıkladı. 2026 Türkiye raporunu yayımlayan banka, asgari ücrete 2025 yılında olduğu gibi enflasyon beklentilerine uygun olarak bir zam yapılabileceğini vurguladı.

Gelecek yıl sonunda enflasyonun yüzde 20'ye kadar gerileyebileceğini, büyümenin ise yüzde 3,5 olabileceğini ve politika faizinin de yüzde 25,5 kadar çekilebileceğini öngören banka, "asgari ücrete %20 civarında artış yapılabileceğini" belirtti.