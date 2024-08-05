Belediyelerin prim borçları nasıl tahsil edilecek? Rakam açıklandı: İşte 10 soruda tahsil yöntemi

PRİM BORÇLARI BİLDİRİMİ

SORU - 1: SGK'YA OLAN SİGORTA PRİM BORCU NASIL TAHAKKUK EDİYOR?

CEVAP: Yasa gereği ay içerisinde çalışan personelin (sigortalıların) SGK'ya bildirimleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile takip eden ayın 26'sına kadar yapılıyor. Yapılan bildirimlere göre tahakkuk eden sigorta primlerinin, ayın 1'i ile 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın son gününe kadar, ayın 15'i ile müteakip ayın 14'ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 14'ü ne kadar SGK'ya ödenmesi gerekiyor.