Belediyelerin prim borçları nasıl tahsil edilecek? Rakam açıklandı: İşte 10 soruda tahsil yöntemi

YÜZDE 3 GECİKME CEZASI

SORU - 2: SÜRESİNDE ÖDENMEYEN PRİM BORÇLARI NEDENİYLE BİR MÜEYYİDE VAR MI?

CEVAP: SGK'nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için yüzde 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılıyor. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanıyor.