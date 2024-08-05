Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
09:46
Belediyelerin prim borçları nasıl tahsil edilecek? Rakam açıklandı: İşte 10 soruda tahsil yöntemi
1402 belediyenin 1307'nin 96 milyar TL olarak açıklanan borcunun nasıl tahsil edileceği kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. CHP'li belediyeler borçlarını ödemeyeceklerine dair açıklamalarda bulunurken SGK, prim borçlarının tahsili için belediyelere avantajlı ödeme yöntemleri sunuyor. Sabah yapılandırma ve taksitlendirmeyi de içeren tahsilat sürecini 10 soru 10 cevapla mercek altına aldı. İşte 10 soruda prim borçlarının tahsil yöntemi...