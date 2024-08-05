Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Belediyelerin prim borçları nasıl tahsil edilecek? Rakam açıklandı: İşte 10 soruda tahsil yöntemi
Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:46

Belediyelerin prim borçları nasıl tahsil edilecek? Rakam açıklandı: İşte 10 soruda tahsil yöntemi

1402 belediyenin 1307'nin 96 milyar TL olarak açıklanan borcunun nasıl tahsil edileceği kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. CHP'li belediyeler borçlarını ödemeyeceklerine dair açıklamalarda bulunurken SGK, prim borçlarının tahsili için belediyelere avantajlı ödeme yöntemleri sunuyor. Sabah yapılandırma ve taksitlendirmeyi de içeren tahsilat sürecini 10 soru 10 cevapla mercek altına aldı. İşte 10 soruda prim borçlarının tahsil yöntemi...

ÖNDER YILMAZ
Belediyelerin prim borçları nasıl tahsil edilecek? Rakam açıklandı: İşte 10 soruda tahsil yöntemi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belediyelerin prim borçları açıkladı. 96 milyar TL olarak açıklanan prim borçlarının nasıl tahsil edileceği ise kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Sabah yapılandırma ve taksitlendirmeyi de içeren tahsilat sürecini 10 soru 10 cevapla mercek altına aldı. İşte 10 soruda prim borçlarının tahsil yöntemi...

Belediyelerin prim borçları nasıl tahsil edilecek? Rakam açıklandı: İşte 10 soruda tahsil yöntemi

PRİM BORÇLARI BİLDİRİMİ

SORU - 1: SGK'YA OLAN SİGORTA PRİM BORCU NASIL TAHAKKUK EDİYOR?

CEVAP: Yasa gereği ay içerisinde çalışan personelin (sigortalıların) SGK'ya bildirimleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile takip eden ayın 26'sına kadar yapılıyor. Yapılan bildirimlere göre tahakkuk eden sigorta primlerinin, ayın 1'i ile 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın son gününe kadar, ayın 15'i ile müteakip ayın 14'ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 14'ü ne kadar SGK'ya ödenmesi gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Belediyelerin prim borçları nasıl tahsil edilecek? Rakam açıklandı: İşte 10 soruda tahsil yöntemi

YÜZDE 3 GECİKME CEZASI

SORU - 2: SÜRESİNDE ÖDENMEYEN PRİM BORÇLARI NEDENİYLE BİR MÜEYYİDE VAR MI?

CEVAP: SGK'nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için yüzde 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılıyor. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanıyor.

Belediyelerin prim borçları nasıl tahsil edilecek? Rakam açıklandı: İşte 10 soruda tahsil yöntemi

GENEL BÜTÇE GELİRLERİNDEN TAHSİLAT

SORU - 3: BELEDİYELER, BAĞLI KURULUŞLARI VE BELEDİYELERE AİT ŞİRKETLERİN SGK'YA OLAN SİGORTA PRİM BORÇLARI GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN Mİ TAHSİL EDİLİYOR?

CEVAP: Bakanlar Kurulu Kararı gereğince büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının SGK'ya olan borçları genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından kesinti yapılarak tahsil ediliyor. Ancak kesinti oranı belediyelerin genel bütçe paylarının yüzde 40'ını geçemiyor. (Yapılandırma kapsamında borç yoksa bu oran yüzde 35). Öte yandan bu kesinti oranı sadece SGK'ya olan borçlar için yapılmıyor. Dolayısıyla bu tahsilat oranı gerek yapılandırma taksitlerini gerekse yeni oluşan cari ay prim borçlarını karşılayamamakta, borçlar yapılandırılmasına rağmen ödenmeyen borçlar gecikme zamlı olarak birikmeye ve büyümeye devam etmektedir.

Belediyelerin prim borçları nasıl tahsil edilecek? Rakam açıklandı: İşte 10 soruda tahsil yöntemi

ŞİRKET BORÇLARI GENEL BÜTÇEDEN KESİLMEZ

SORU - 4: BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN BORCU GENEL BÜTÇE GELİRLERİNDEN TAHSİL EDİLEBİLİR Mİ?

CEVAP: Belediye şirketleri, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları, genel bütçe vergi gelirlerinden tahsil edilme yönteminin dışındadır. SGK, belediye şirketleriyle şirket gelirleri üzerinde prim ödeme müzakeresi yürütüyor.

SON DAKİKA