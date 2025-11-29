Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Emekli maaşına zam tahminleri değişti! Taban aylıklar ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR'lular için yeni tablo
Giriş Tarihi: 29.11.2025 10:45

Emekli maaşına zam tahminleri değişti! Taban aylıklar ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR'lular için yeni tablo

Milyonlarca emekli maaşlarına yeni yılda yapılacak zam oranını merakla beklemeye devam ediyor. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam için hesaplamalar TÜİK tarafından açıklanacak 5. enflasyon verisiyle zam oranı daha da netleşecek. Enflasyon oranı için 32 ekonomistin tahmini değişti. Peki 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda yüzde kaç zam alacak? Ocak 2026 emekli zammı ne kadar olacak, en düşük maaş kaç TL'ye çıkacak? İşte yeni zam tablosu...

Emekli maaşına zam tahminleri değişti! Taban aylıklar ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

Milyonlarca emekli, 2026 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırmaya devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2026 yılında yapılacak zam oranının netleşmesi için TÜİK'in Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Peki, SSK, BAĞ-KUR emeklisi en düşük maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı 16.811, 17. 000, 18.000, 19.000 alanlara yüzde kaç zam yapılacak? İşte ayrıntılar...

Emekli maaşına zam tahminleri değişti! Taban aylıklar ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

ENFLASYONDA BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin 33 ekonomistin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Anket ile ekonomistlerin enflasyon beklentileri de ortaya çıktı. Ekonomistler Kasım ayı için yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında değişti.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e inmesi bekleniyor.

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.

Emekli maaşına zam tahminleri değişti! Taban aylıklar ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

BEKLENTİLER TCMB'NİN TAHMİNİYLE ÖRTÜŞTÜ

Ekonomistlerin yüzde 31 ila yüzde 32,51'lik enflasyon tahmini, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentileriyle örtüştü. Merkez Bankası (TCMB) 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 31 ila 33 arasına yükseltmişti.

Emekli maaşına zam tahminleri değişti! Taban aylıklar ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Ekonomistlerin tahminlerine göre Kasım ayı için gerçekleşmesi beklenen 1,31'lik TÜFE oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,69 olacak.

Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,69 oranında zammı cebe koymuş olacak.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 854 TL'ye çıkacak.

Emekli maaşına zam tahminleri değişti! Taban aylıklar ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;

Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye

Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye

Enflasyon yüzde 33 olursa 19.243 TL'ye çıkacak.

Emekli taban aylıkları yani ortalama olarak 20.000 TL'yi bulacak.

Emekli maaşına zam tahminleri değişti! Taban aylıklar ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM HESABI

Ekonomistlerin yüzde 31,89'luk 2025 sonu enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon 13,04 olacak. Böylelikle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,04 oranında zam yapılacak.

Yıl sonu hesaplamalarına göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 854 TL'ye çıkacak.

Emekli maaşına zam tahminleri değişti! Taban aylıklar ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

Kasım ayı enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı:

• Toplam enflasyon: % 11,69

• 5 aylık oluşacak enflasyon farkı: 6,37

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: yüzde 18,07

Emekli maaşına zam tahminleri değişti! Taban aylıklar ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

5 AYLIK TÜFE'YE GÖRE ZAM TABLOSU

2026 Ocak dönemi için yüzde 11,69 zam oranı esas alındığında, emeklilerin mevcut maaşlarına göre alacakları yeni maaşlar aşağıdaki gibi olacak.

SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ (%11,69)
₺16.881,00 ₺18.854,39
₺17.000,00 ₺18.987,30
₺17.500,00 ₺19.545,75
₺18.000,00 ₺20.104,20
₺18.500,00 ₺20.662,65
₺19.000,00 ₺21.221,10
₺19.500,00 ₺21.779,55
₺20.000,00 ₺22.338,00
₺21.000,00 ₺23.454,90
₺22.000,00 ₺24.571,80
₺23.000,00 ₺25.688,70
₺24.000,00 ₺26.805,60
₺25.000,00 ₺27.922,50
₺26.000,00 ₺29.039,40
₺27.000,00 ₺30.156,30
₺28.000,00 ₺31.273,20
₺29.000,00 ₺32.390,10
₺30.000,00 ₺33.507,00

Emekli maaşına zam tahminleri değişti! Taban aylıklar ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

6 AYLIK TÜFE'YE GÖRE ZAM TABLOSU

Yıl sonu için beklenilen yüzde 31,89'luk zam oranı esas alındığında, emeklilerin mevcut maaşlarına göre alacakları yeni maaşlar aşağıdaki gibi olacak.

SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ (%13,04)
₺16.881,00 ₺19.082,28
₺17.000,00 ₺19.216,80
₺17.500,00 ₺19.782,00
₺18.000,00 ₺20.347,20
₺18.500,00 ₺20.912,40
₺19.000,00 ₺21.477,60
₺19.500,00 ₺22.042,80
₺20.000,00 ₺22.608,00
₺21.000,00 ₺23.738,40
₺22.000,00 ₺24.868,80
₺23.000,00 ₺25.999,20
₺24.000,00 ₺27.129,60
₺25.000,00 ₺28.260,00
₺26.000,00 ₺29.390,40
₺27.000,00 ₺30.520,80
₺28.000,00 ₺31.651,20
₺29.000,00 ₺32.781,60
₺30.000,00 ₺33.912,00
Emekli maaşına zam tahminleri değişti! Taban aylıklar ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşacak. 2025 yılında yapılmadı ama daha önceki yıllarda bu fark refah payı verilerek kapatıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 6,5 puanlık refah payı verilirek farkın kapatılması söz konusu olabilir. Bunun için 3 Ocak'tan sonra yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Taban maaş da yine yasal düzenleme ile belirlenecek.