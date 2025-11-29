Emekli maaşına zam tahminleri değişti! Taban aylıklar ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

5 AYLIK TÜFE'YE GÖRE ZAM TABLOSU
2026 Ocak dönemi için yüzde 11,69 zam oranı esas alındığında, emeklilerin mevcut maaşlarına göre alacakları yeni maaşlar aşağıdaki gibi olacak.
|SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
|MEVCUT MAAŞ
|ZAMLI MAAŞ (%11,69)
|₺16.881,00
|₺18.854,39
|₺17.000,00
|₺18.987,30
|₺17.500,00
|₺19.545,75
|₺18.000,00
|₺20.104,20
|₺18.500,00
|₺20.662,65
|₺19.000,00
|₺21.221,10
|₺19.500,00
|₺21.779,55
|₺20.000,00
|₺22.338,00
|₺21.000,00
|₺23.454,90
|₺22.000,00
|₺24.571,80
|₺23.000,00
|₺25.688,70
|₺24.000,00
|₺26.805,60
|₺25.000,00
|₺27.922,50
|₺26.000,00
|₺29.039,40
|₺27.000,00
|₺30.156,30
|₺28.000,00
|₺31.273,20
|₺29.000,00
|₺32.390,10
|₺30.000,00
|₺33.507,00
6 AYLIK TÜFE'YE GÖRE ZAM TABLOSU
Yıl sonu için beklenilen yüzde 31,89'luk zam oranı esas alındığında, emeklilerin mevcut maaşlarına göre alacakları yeni maaşlar aşağıdaki gibi olacak.
|SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
|MEVCUT MAAŞ
|ZAMLI MAAŞ (%13,04)
|₺16.881,00
|₺19.082,28
|₺17.000,00
|₺19.216,80
|₺17.500,00
|₺19.782,00
|₺18.000,00
|₺20.347,20
|₺18.500,00
|₺20.912,40
|₺19.000,00
|₺21.477,60
|₺19.500,00
|₺22.042,80
|₺20.000,00
|₺22.608,00
|₺21.000,00
|₺23.738,40
|₺22.000,00
|₺24.868,80
|₺23.000,00
|₺25.999,20
|₺24.000,00
|₺27.129,60
|₺25.000,00
|₺28.260,00
|₺26.000,00
|₺29.390,40
|₺27.000,00
|₺30.520,80
|₺28.000,00
|₺31.651,20
|₺29.000,00
|₺32.781,60
|₺30.000,00
|₺33.912,00