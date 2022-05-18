Milyonlarca emeklinin son dönemde gözü kulağı Temmuz ayında kararlaştırılacak emekli maaş zammı tutarına çevrildi. Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon oranlarıyla belirlenecek olan bu tutarla ilgili beklentiler gelen peş peşe açıklamalarla beraber büyürken milyonlar şimdi "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?" sorularına yanıt arıyor. Üç ayrı formül konuşulurken bunlardan biri en düşük maaşın 3500 TL olacağı yönünde. Bilindiği üzere Ocak ayında asgari ücret, memur ve emeklilerin maaşlarında beklenenin üzerinde bir artış yaşanmıştı. Peki, 2022 Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak? İşte detaylar...