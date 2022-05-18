Temmuz ayına yaklaşırken emekli maaş zammı 12 milyonu aşkın emeklinin yakından takibe aldığı konular arasında yer alıyor. Çeşitli öngörüler konuşulurken bilindiği üzere her yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Şimdi ise "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?" soruları günün öne çıkan başlıkları arasında. Şimdiye kadar 4 aylık enflasyon verisi belli olmuş buna göre; emekli maaş zammı oranı 31,71 olarak duyurulmuştu. İşte Temmuz zammına dair detaylar...