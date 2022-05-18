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Haberler Galeri Emekli zammı için veriler netleşmeye başladı! SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?
Giriş Tarihi: 18.05.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 09:16

Emekli zammı için veriler netleşmeye başladı! SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Milyonlarca emeklinin son dönemde gözü kulağı Temmuz ayında kararlaştırılacak emekli maaş zammı tutarına çevrildi. Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon oranlarıyla belirlenecek olan bu tutarla ilgili beklentiler gelen peş peşe açıklamalarla beraber büyürken milyonlar şimdi "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?" sorularına yanıt arıyor. Üç ayrı formül konuşulurken bunlardan biri en düşük maaşın 3500 TL olacağı yönünde. Bilindiği üzere Ocak ayında asgari ücret, memur ve emeklilerin maaşlarında beklenenin üzerinde bir artış yaşanmıştı. Peki, 2022 Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak? İşte detaylar...

Emekli zammı için veriler netleşmeye başladı! SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Temmuz ayına yaklaşırken emekli maaş zammı 12 milyonu aşkın emeklinin yakından takibe aldığı konular arasında yer alıyor. Çeşitli öngörüler konuşulurken bilindiği üzere her yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Şimdi ise "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?" soruları günün öne çıkan başlıkları arasında. Şimdiye kadar 4 aylık enflasyon verisi belli olmuş buna göre; emekli maaş zammı oranı 31,71 olarak duyurulmuştu. İşte Temmuz zammına dair detaylar...

Emekli zammı için veriler netleşmeye başladı! SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

4 AYLIK ORAN AÇIKLANDI

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arına da ortaya çıkmış oldu. 6 aylık enflasyonun belirlenmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri kaldı. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arını yüzde 31,71 oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

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Emekli zammı için veriler netleşmeye başladı! SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı için veriler netleşmeye başladı! SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.

Emekli zammı için veriler netleşmeye başladı! SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Nisan enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor.

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