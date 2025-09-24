Giriş Tarihi: 24.09.2025 12:54
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK, Bağkur emekli maaşı yüzde kaç olacak? Emekliye 2'li zam hesabı
Emekli maaşı zammı Ocak 2026 için 4 enflasyon verisinin daha açıklanması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ekim Cuma günü Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylelikle 3 aylık TÜFE farkı da ortaya çıkacak. SSK, Bağkur emeklisi Ocak 2025'te yüzde 16,67 zam aldı. En düşük emekli maaşı ise 16 bin 881 TL'ye yükseldi. Ekonomistlerin eylül ayı TÜFE'sine ilişkin tahminleri de belli oldu. SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekliye zam sürecinde yeni hesap…