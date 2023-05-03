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Haberler Galeri ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: 15 ayın en düşük seviyesi görüldü! Bakan Nebati: Mücadelemizde kararlıyız
Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:50

ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: 15 ayın en düşük seviyesi görüldü! Bakan Nebati: Mücadelemizde kararlıyız

Son dakika haberi...Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı. TÜFE enflasyon oranı, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde gelirleri etkilediği için milyonların gündeminde yer alıyor. Bu nedenle 'Enflasyon rakamları belli oldu mu, TÜFE ne zaman, saat kaçta açıklanacak' sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Nisan 2023'te enflasyon aylık bazda yüzde 2,39 yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşerek son 15 ayın düşük seviyesine geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tüm dünya resesyon endişeleri ve istihdam kayıpları ile boğuşurken, bizler üretimden, istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: 15 ayın en düşük seviyesi görüldü! Bakan Nebati: Mücadelemizde kararlıyız

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok verinin belirlenmesinde etkili olan enflasyon rakamları her ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Nisan ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklandı. Buna göre enflasyon yüzde 43,68 düzeyi ile 15 ayın en düşük seviyesine çekildi.

ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: 15 ayın en düşük seviyesi görüldü! Bakan Nebati: Mücadelemizde kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında yüzde 2,39 artış kaydetmiş ve yıllık enflasyon üst üste 6 aydan bu yana azalarak yüzde 43,68 seviyesine gerilemiştir. Bu gerçekleşme ile birlikte geçtiğimiz yıl Ekim ayında yüzde 85,5 ile tepe noktasına ulaşan TÜFE enflasyonunda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağlamış olduk.

Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde 0,81 artış kaydetmiş ve yıllık bazda yüzde 52,11'e gerilemiştir. Böylece, geçtiğimiz yıl Ekim ayında 72,2 puana kadar yükselen ÜFE-TÜFE arasındaki makas iyice daralarak tek haneli seviyelere gerilemiştir.

Manşet enflasyonundaki gerileme ve ÜFE-TÜFE arasındaki makasın giderek kapanmaya devam etmesi, enflasyon beklentilerini de olumlu etkilemektedir.

Tüm dünya resesyon endişeleri ve istihdam kayıpları ile boğuşurken, bizler üretimden, istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Enflasyon ile kararlı mücadelemizin bir sonucu olan bu hızlı gerilemenin, önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz."

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ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: 15 ayın en düşük seviyesi görüldü! Bakan Nebati: Mücadelemizde kararlıyız

ENFLASYON 15 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA! Nisan 2023 enflasyon rakamları açıklandı! Son 15 ayın en düşük seviyesi | Video

ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: 15 ayın en düşük seviyesi görüldü! Bakan Nebati: Mücadelemizde kararlıyız

Yıllık enflasyonda bu rakam son 15 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekerken, milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için kritik bir veri daha geride kalmış oldu.

ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: 15 ayın en düşük seviyesi görüldü! Bakan Nebati: Mücadelemizde kararlıyız

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %43,68, AYLIK %2,39 OLDU

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %67,20 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %66,62 ile sağlık oldu.

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