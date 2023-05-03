ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: 15 ayın en düşük seviyesi görüldü! Bakan Nebati: Mücadelemizde kararlıyız

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %43,68, AYLIK %2,39 OLDU

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %67,20 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %66,62 ile sağlık oldu.