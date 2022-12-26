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Haberler Galeri Fatih sondaj gemisi 2 ay önce o kuyuda çalışmaya başlamıştı! Karadeniz’den çifte müjde mi?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 12:44

Fatih sondaj gemisi 2 ay önce o kuyuda çalışmaya başlamıştı! Karadeniz’den çifte müjde mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gerçekleştirdiği mitingde 'Pazartesi günü Karadeniz gazı ile ilgili yeni bir müjdeyi açıklayacağım' diyerek büyük bir heyecan yarattı. Erdoğan'ın, tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi Kabine Toplantısı'nda açıklaması beklenirken, iki ihtimal üzerinde duruluyor. Bunlardan birincisi Karadeniz'de kapasite artırımı, yani rezervin yukarıya doğru güncellenmesi ikincisi ise yeni doğal gaz keşfi… Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fatih Sondaj Gemisi'nin iki ay önce Çaycuma-1 kuyusunda çalışmalara başladığı ve o bölgeden yeni bir doğal gaz keşfi müjdesi gelebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Fatih sondaj gemisi 2 ay önce o kuyuda çalışmaya başlamıştı! Karadeniz’den çifte müjde mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazında Pazartesi yeni müjde paylaşacağız" diyerek tüm Türkiye'yi heyecanlandırmıştı.

Fatih sondaj gemisi 2 ay önce o kuyuda çalışmaya başlamıştı! Karadeniz’den çifte müjde mi?

"PAZARTESİ GÜNÜ YENİ MÜJDELER VERECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak." ifadelerini kullandı.

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Fatih sondaj gemisi 2 ay önce o kuyuda çalışmaya başlamıştı! Karadeniz’den çifte müjde mi?

Erdoğan'ın Karadeniz gazıyla ilgili müjdeyi Kabine Toplantısı'nda açıklaması beklenirken, "Karadeniz'de yeni gaz mı keşfedildi?" sorusu gündeme geldi.

Fatih sondaj gemisi 2 ay önce o kuyuda çalışmaya başlamıştı! Karadeniz’den çifte müjde mi?

İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR: YA REZERV ARTIRIMI YA DA YENİ GAZ KEŞFİ...

Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi iki ihtimal üzerinde duruluyor. Bunlardan birincisi Karadeniz'de kapasite artırımı, yani rezervin yukarıya doğru güncellenmesi ikincisi ise yeni doğal gaz keşfi…

Fatih sondaj gemisi 2 ay önce o kuyuda çalışmaya başlamıştı! Karadeniz’den çifte müjde mi?

Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı doğalgaz müjdesi ne olacak? Karadeniz'de yeni rezerv mi bulundu? | Video

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