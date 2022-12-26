Giriş Tarihi: 26.12.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 12:44

Fatih sondaj gemisi 2 ay önce o kuyuda çalışmaya başlamıştı! Karadeniz’den çifte müjde mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gerçekleştirdiği mitingde 'Pazartesi günü Karadeniz gazı ile ilgili yeni bir müjdeyi açıklayacağım' diyerek büyük bir heyecan yarattı. Erdoğan'ın, tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi Kabine Toplantısı'nda açıklaması beklenirken, iki ihtimal üzerinde duruluyor. Bunlardan birincisi Karadeniz'de kapasite artırımı, yani rezervin yukarıya doğru güncellenmesi ikincisi ise yeni doğal gaz keşfi… Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fatih Sondaj Gemisi'nin iki ay önce Çaycuma-1 kuyusunda çalışmalara başladığı ve o bölgeden yeni bir doğal gaz keşfi müjdesi gelebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.