Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı doğalgaz müjdesi ne olacak? Karadeniz'de yeni rezerv mi bulundu? | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz cumartesi günü Erzurum’da yaptığı toplu açılış töreninde pazartesi günü Karadeniz gazıyla ilgili yeni müjdeler açıklayacağını ifade etti. Milyonlarca vatandaşın gözü bu gün yapılacak yılın son Kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Başkan Erdoğan hangi müjdeyi açıklayacak? Karadeniz gazı evlere girmeye mi hazırlanıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş değerlendirdi..