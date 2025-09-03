Gram altın 5 bin lira olacak mı? Uzman isimden rekor tahmin geldi: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Cılız açıklamalarına şöyle devam etti: Akşam saatlerinden FED yetkilisi Kaskai'nin Amerika'daki faiz oranları ile ilgili. FED bunu daha uzun bir zaman yaymaya çalışıyor. Ama açıklanan veriler ve işsizlik oranları FED'i faiz konusundan sıkıştırıyor. Tabii bu da altının onsunu yukarı taşıyor. Altının onsu 3 bin 600 3 bin 650 bandını bu ay içerisinden ya da önümüzdeki ay içerisinde zorlayacak. 4 bin bandına ilerleyebilir ama bu kesin bir şey değil. "Ons altının 4 bin – 4 bin 500'lük seviyeye çıkması halinde yüzde 33'lük bir artış olur" ifadelerini kullanan Cılız, "Bu hesaba göre gram altının 2026-2027 yılları arasında 6 bin liraya yükselme ihtimali var" dedi.