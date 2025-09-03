Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gram altın 5 bin lira olacak mı? Uzman isimden rekor tahmin geldi: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 03.09.2025 15:36 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:48

Ons altın rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken serbest piyasalarda gram altın 4 bin 700 lira seviyelerini geride bıraktı. ABD para politikalarında gevşemeye gidileceğine yönelik beklentiler güvenli limanlara kaçışları destekledi. Uzman isim gram altın için 6 bin liralık tahminde bulundu. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları son günlerde hızlı yükselişler kaydederek rekor seviyeleri test etti. Uzmanlar gram altın için 5 bin ve 6 bin lira seviyelerini telaffuz etmeye başladı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ONS ALTIN REKOR KIRDI

Altın fiyatları çarşamba günü ons başına 3 bin 542 liraya kadar yükseldi. ABD'de para politikasının gevşetilmesine yönelik beklentiler ve daha geniş siyasi ve ekonomik riskler güvenli liman alımlarını artırdı. Uzmanlar, Jerome Powell'ın ihtiyatlı bir şekilde faiz indirimi olasılığını işaret etmesinin ardından, Fed'in bu ay faiz oranlarını düşürebileceğini ifade ediyorlar.

Yatırımcı cuma günkü önemli ABD istihdam raporunu beklemeye başladı. Diğer yandan Trump'ın Fed ile yaşadığı anlaşmazlıklar ve Lisa Cook'a karşı attığı adımlar merkez bankasının bağımsızlığına yönelik endişeleri artırdı. Doların değerini kaybetmesi de altın fiyatlarını destekledi.

Altın Piyasaları Uzmanı Can Cılız piyasalarda yaşanan gelişmelerin ons ve gram altına olan yansımalarını anlattı: Cılız, "Altın 4 bin 700'ü geçti, 4 bin 725 gram fiyatı. Bu altının onsu ile alakalı bir durum. Ons tarafında da bir artış var bu da fiyatı yukarı itiyor. Altının onsunun yukarı doğru ivmesi devam edecek" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN 5 BİN LİRA OLUR MU?

Altın Piyasaları Uzmanı Can Cılız A Haber'de yaptığı açıklamalarda piyasalarda yaşanan gelişmelerin ons ve gram altına olan yansımalarını anlattı: Cılız, "Altın 4 bin 700'ü geçti, 4 bin 725 gram fiyatı. Bu altının onsu ile alakalı bir durum. Ons tarafında da bir artış var bu da fiyatı yukarı itiyor. Altının onsunun yukarı doğru ivmesi devam edecek" ifadelerini kullandı.

Cılız açıklamalarına şöyle devam etti: Akşam saatlerinden FED yetkilisi Kaskai'nin Amerika'daki faiz oranları ile ilgili. FED bunu daha uzun bir zaman yaymaya çalışıyor. Ama açıklanan veriler ve işsizlik oranları FED'i faiz konusundan sıkıştırıyor. Tabii bu da altının onsunu yukarı taşıyor. Altının onsu 3 bin 600 3 bin 650 bandını bu ay içerisinden ya da önümüzdeki ay içerisinde zorlayacak. 4 bin bandına ilerleyebilir ama bu kesin bir şey değil. "Ons altının 4 bin – 4 bin 500'lük seviyeye çıkması halinde yüzde 33'lük bir artış olur" ifadelerini kullanan Cılız, "Bu hesaba göre gram altının 2026-2027 yılları arasında 6 bin liraya yükselme ihtimali var" dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.699,34

SATIŞ: 4.702,55

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 7.643,00

SATIŞ: 7.696,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 30.075,76

SATIŞ: 30.660,63

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 30.478,00

SATIŞ: 30.643,00