Giriş Tarihi: 03.09.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:48
Gram altın 5 bin lira olacak mı? Uzman isimden rekor tahmin geldi: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Ons altın rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken serbest piyasalarda gram altın 4 bin 700 lira seviyelerini geride bıraktı. ABD para politikalarında gevşemeye gidileceğine yönelik beklentiler güvenli limanlara kaçışları destekledi. Uzman isim gram altın için 6 bin liralık tahminde bulundu. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?