Gram altın 5 bin lirayı aştı! İslam Memiş altın için uyardı: Yarım, tam, Cumhuriyet, çeyrek altın kaç TL oldu?

"BİRAZ SABREDİN"

İslam Memiş A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda "Her ne kadar gram altında bu hafta yeni bir rekor görsekte altın pahalı ve altın pahalı Altının yükselişine gören yatırımcısının keşke alsaydım düşüncelerine gerek yok. Biraz sabredin. Kar satışlarını bekleyin. Altın tarafından bu hafta altın almak için uygun bir hafta değil. Şahsen tercih etmezdim. Biraz beklemeyi tercih ederdim" açıklamalarında bulundu.