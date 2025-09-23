Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:05
Gram altın 5 bin lirayı aştı! İslam Memiş altın için uyardı: Yarım, tam, Cumhuriyet, çeyrek altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları, FED Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları öncesinde rekor seviyelere gelirken gram altın 5 bin TL seviyesini aştı. Altın rallisi ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası yaşanan kısa süreli gerilemenin ardından geldi. Finans Analisti İslam Memiş, "Biraz sabredin" uyarısında bulundu. Çeyrek altın kaç TL oldu? Gram altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç lira? İşte son fiyatlar…