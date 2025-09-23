Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:02 Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:05

Gram altın 5 bin lirayı aştı! İslam Memiş altın için uyardı: Yarım, tam, Cumhuriyet, çeyrek altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları, FED Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları öncesinde rekor seviyelere gelirken gram altın 5 bin TL seviyesini aştı. Altın rallisi ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası yaşanan kısa süreli gerilemenin ardından geldi. Finans Analisti İslam Memiş, "Biraz sabredin" uyarısında bulundu. Çeyrek altın kaç TL oldu? Gram altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç lira? İşte son fiyatlar…

Altın fiyatları rekor serisini yeni haftaya taşıdı. Bugün Jerome Powell'in yapacağı konuşma sarı metalin yolunu belirlemesinde etkili olacak. Altın almak ya da elindekileri satmak isteyenler için Finans Analisti İslam Memiş, uyarılarda bulundu. Çeyrek altın kaç TL oldu? Gram altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç lira? İşte son fiyatlar…

FED FAİZ KARARI ETKİLİ OLDU

ABD Merkez Bankası geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda Fed, Eylül 2025'te federal fon oranını beklentilere paralel şekilde 25 baz puan düşürerek %4.00–%4.25 aralığına çekti. FED 2025'in sonuna kadar faizleri 50 baz puan daha düşürmeyi hedefliyor.

Ons altın, salı günü yeniden rekor kırarak ons başına 3.750 doların üzerine çıktı. Altın fiyatlarındaki rekor seviyelere daha fazla faiz indirim beklentileri ve dolardaki zayıflık eşlik etti. Zayıf iş gücü koşulları altında Federal Rezerv'in faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan yeni Fed Guvernörü Stephen Miran pazartesi günü yaptığı açıklamada, faiz oranlarının çok yüksek olduğunu ve agresif faiz indirimleri yapılmazsa işgücü piyasasını riske atacağını söyledi. Piyasalar FED Başkanı Jerome Powell'in bugün yapacağı toplantıya odaklandı. PCE fiyat endeksinin cuma günü açıklanmasını bekliyorlar.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

Altın fiyatlarında rekor üzerine rekor kırılmasının ardından çeyrek altın 8 bin 324 liraya kadar yükselirken gram altın 5 bin liranın üzerine kadar yükseldi.

"BİRAZ SABREDİN"

İslam Memiş A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda "Her ne kadar gram altında bu hafta yeni bir rekor görsekte altın pahalı ve altın pahalı Altının yükselişine gören yatırımcısının keşke alsaydım düşüncelerine gerek yok. Biraz sabredin. Kar satışlarını bekleyin. Altın tarafından bu hafta altın almak için uygun bir hafta değil. Şahsen tercih etmezdim. Biraz beklemeyi tercih ederdim" açıklamalarında bulundu.

Memiş 2026 yılında yeni rekorların geleceğini ifade ederek "Yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama bu hafta panik yapmama zamanı. Ama şimdi elimde benim altınım var. Araba alacağım, ev alacağım fırsat kolluyordum altını satmak için diyenler için iyi bir hafta mı sorunun cevabı bende evet" dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.998,47
SATIŞ: 4.999,06

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 8.314,00
SATIŞ: 8.382,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 32.460,93
SATIŞ: 33.091,13

YARIM ALTIN

ALIŞ: 16.628,00
SATIŞ: 16.775,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 33.153,00
SATIŞ: 33.421,00