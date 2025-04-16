Gram altın yeni rekorunu kırdı, 4 bin liranın üzerine çıktı: İşte güncel altın fiyatları

Öte yandan merkez bankalarının altın alımları devam ederken ETF'lere devam eden girişleri ve merkez bankası alımlarını da devam ediyor. Yatırımcılar şimdi ekonomik görünüm ve para politikası yörüngesi hakkında daha fazla ipucu için ABD perakende satış verilerini ve Fed Başkanı Powell'ın bugün daha sonra yapacağı konuşmayı bekliyor.