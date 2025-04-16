Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
10:16
Gram altın yeni rekorunu kırdı, 4 bin liranın üzerine çıktı: İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları, çarşamba günü yeniden rekor kırdı. Ons altın, 3 bin 290 dolar civarına kadar yükselirken serbest piyasalarda gram altın yeniden rekor seviyelerin üzerine çıktı. ABD ile Çin arasında artan gerilim değerli metal fiyatlarını destekliyor. Artan küresel risklerden beslenen altın fiyatlarının yaz aylarında daha da yükselmesi bekleniyor. İşte detaylar…