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Haberler Galeri Gram altın yeni rekorunu kırdı, 4 bin liranın üzerine çıktı: İşte güncel altın fiyatları
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 10:16

Gram altın yeni rekorunu kırdı, 4 bin liranın üzerine çıktı: İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, çarşamba günü yeniden rekor kırdı. Ons altın, 3 bin 290 dolar civarına kadar yükselirken serbest piyasalarda gram altın yeniden rekor seviyelerin üzerine çıktı. ABD ile Çin arasında artan gerilim değerli metal fiyatlarını destekliyor. Artan küresel risklerden beslenen altın fiyatlarının yaz aylarında daha da yükselmesi bekleniyor. İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Gram altın yeni rekorunu kırdı, 4 bin liranın üzerine çıktı: İşte güncel altın fiyatları

Altın ons ve gram tarafında yeni rekorunu kırdı. Son zamanlarda çok sert hareketlerin gözlendiği altın, yukarı yönlü hareketlerine devam ederken küresel siyasi ve ekonomi gündeminde gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. İşte altın fiyatları için beklenen seviyeler ve güncellenen rakamlar….

Gram altın yeni rekorunu kırdı, 4 bin liranın üzerine çıktı: İşte güncel altın fiyatları

MERKEZ BANKASI ALIMLARI SÜRÜYOR

Altın, ABD ticaret politikalarının yarattığı belirsizlik güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor. Ons altın zayıflayan dolarla birlikte çarşamba günü ons başına 2.630 dolara doğru tırmanarak yeni bir rekor kırdı. Trump tüm kritik mineral ithalatlarına yönelik olası tarifelerle ilgili yeni bir adım atılacağını duyurdu. Böylece Trump'ın ticaret savaşları konusunda daha ısrarcı olacağı ifade ediliyor.

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Gram altın yeni rekorunu kırdı, 4 bin liranın üzerine çıktı: İşte güncel altın fiyatları

Öte yandan merkez bankalarının altın alımları devam ederken ETF'lere devam eden girişleri ve merkez bankası alımlarını da devam ediyor. Yatırımcılar şimdi ekonomik görünüm ve para politikası yörüngesi hakkında daha fazla ipucu için ABD perakende satış verilerini ve Fed Başkanı Powell'ın bugün daha sonra yapacağı konuşmayı bekliyor.

Gram altın yeni rekorunu kırdı, 4 bin liranın üzerine çıktı: İşte güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN 4 BİN LİRAYI AŞTI

Gram altın fiyatları yılbaşından bu yana karını katlayarak yoluna devam ediyor. Gram altın çarşamba gününe yüzde 1,66 değer kazanarak 4 bin 23 liradan başladı. Uzmanlar altın fiyatlarının yaz aylarında yeniden yükselişe geçebileceğini ifade ediyor.

Gram altın yeni rekorunu kırdı, 4 bin liranın üzerine çıktı: İşte güncel altın fiyatları

KURUMLAR ALTIN FİYAT TAHMİNLERİNİ REVİZE ETTİ

Altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Singapur merkezli GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan ise belirsizlik sürdükçe altının güçlü kalmaya devam edeceğini söyledi. Altın tahminlerini değiştiren bir başka kurum ise ANZ Bank oldu. Banka analistleri yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 3 bin 600 dolara, 6 aylık tahminini ise 3 bin 500 dolara yükseltti. Banka analistleri, riskten kaçış amaçlı alımların henüz tam olarak başlamadığının altını çizdi.