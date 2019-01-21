Savunma Sanayii şaha kalktı! 2018'de ilk kez...

Yerlilik oranı yüzde 68'i bulan savunma sanayisinde, geçen yıl bu oranı çok daha yukarıya çekecek önemli adımlar atıldı.
Savunma sanayisinde geçen yıl özellikle platform ihracatı anlamında yaşanan gelişmeler dikkati çekerken, 30 Atak helikopterinin Pakistan'a satışına yönelik atılan imzayla tek kalemde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu. Ayrıca Pakistan'a 4 MİLGEM'in ihracatına yönelik sözleşme imzalandı.
Türkiye'nin genel maksat helikopter ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması amacıyla geliştirilen Gökbey helikopterinin ilk uçuş testi gerçekleştirildi.
Yerli helikopterlerde kullanılacak turboşaft motorun ilk ateşlemesi de 2018'de yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin karadaki en önemli vurucu gücü olacak ana muharebe tankı Altay için 250 adetlik seri üretim proje sözleşmesi imzalandı. Ayrıca Altay Tankı İçin Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi başlatıldı.