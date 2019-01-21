Savunma Sanayii şaha kalktı! 2018'de ilk kez...

Geleceğin silah sistemleri

Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) teknolojisindeki iddiasını çok daha yukarılara çıkaracak Akıncı İHA Projesi hayata geçirildi. Dünyada kendi sınıfının en iyisi olacak Akıncı ile Türkiye, dünyada bu teknolojiyi geliştirebilen 3 ülkeden biri haline gelecek.

Ateşli silahların yerine geçmesi beklenen ve "geleceğin silahı" olarak nitelendirilen elektromanyetik top sistemlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Şahi 209 ve Tufan sistemlerinin test atışları gerçekleştirildi. Türkiye bu alanda dünyada çalışma yapan sayılı ülkeler arasına girdi.