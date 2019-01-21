HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

şaha kalktı! 2018'de ilk kez...

Yerlilik oranı yüzde 68'i bulan savunma sanayisinde, geçen yıl bu oranı çok daha yukarıya çekecek önemli adımlar atıldı.

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 21.01.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 11:55
Savunma Sanayii şaha kalktı! 2018'de ilk kez...

Türk savunma sanayisinde, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu ürünlerdeki yerlilik oranının artırılması, geleceğin muharebe ortamına hazırlanılması amacıyla geçen yıl bir dizi yeni proje başlatıldı.

Savunma Sanayii şaha kalktı! 2018'de ilk kez...

Modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu silah, araç ve gereçlerin temini için faaliyet gösteren Başkanlığı (SSB), 2018'de yeni projeler hayata geçirdi. Başkanlığın koordinasyonunda yürütülen bazı projelerde de önemli eşikler atlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Savunma Sanayii şaha kalktı! 2018'de ilk kez...

Yerlilik oranı yüzde 68'i bulan savunma sanayisinde, geçen yıl bu oranı çok daha yukarıya çekecek önemli adımlar atıldı.

Savunma sanayisinde geçen yıl özellikle platform ihracatı anlamında yaşanan gelişmeler dikkati çekerken, 30 Atak helikopterinin Pakistan'a satışına yönelik atılan imzayla tek kalemde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu. Ayrıca Pakistan'a 4 MİLGEM'in ihracatına yönelik sözleşme imzalandı.

Türkiye'nin genel maksat helikopter ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması amacıyla geliştirilen Gökbey helikopterinin ilk uçuş testi gerçekleştirildi.

Yerli helikopterlerde kullanılacak turboşaft motorun ilk ateşlemesi de 2018'de yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin karadaki en önemli vurucu gücü olacak ana muharebe tankı Altay için 250 adetlik seri üretim proje sözleşmesi imzalandı. Ayrıca Altay Tankı İçin Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi başlatıldı.

Savunma Sanayii şaha kalktı! 2018'de ilk kez...

Geleceğin silah sistemleri

Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) teknolojisindeki iddiasını çok daha yukarılara çıkaracak Akıncı İHA Projesi hayata geçirildi. Dünyada kendi sınıfının en iyisi olacak Akıncı ile Türkiye, dünyada bu teknolojiyi geliştirebilen 3 ülkeden biri haline gelecek.

Ateşli silahların yerine geçmesi beklenen ve "geleceğin silahı" olarak nitelendirilen elektromanyetik top sistemlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Şahi 209 ve Tufan sistemlerinin test atışları gerçekleştirildi. Türkiye bu alanda dünyada çalışma yapan sayılı ülkeler arasına girdi.

Savunma Sanayii şaha kalktı! 2018'de ilk kez...

ASELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM'in lazer silahlarının test atışları yapıldı.

Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacının tamamen yerli olarak karşılanması için başlatılan Siper Projesi'nde, SSB ile ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı arasında sözleşme imzalandı ve proje uygulama takvimi başladı.

Savunma Sanayii şaha kalktı! 2018'de ilk kez...

Ayrıca bu ihtiyacın ortak üretim modeliyle karşılanmasına yönelik olarak ASELSAN-ROKETSAN-EUROSAM İş Ortaklığı arasında sözleşme imzalandı.

Savunma Sanayii şaha kalktı! 2018'de ilk kez...

Yerli motor gökyüzünde

Milli İHA Anka, ilk kez yerli motorla test uçuşu gerçekleştirdi. Operatif İHA Motoru Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbo dizel havacılık motoru, entegre edildiği Anka'yı başarıyla gökyüzüne taşıdı

BİZE ULAŞIN