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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın cephesinde ters rüzgar! 25 Haziran 2024 gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 10:09

SON DAKİKA: Altın cephesinde ters rüzgar! 25 Haziran 2024 gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Son dakika haberi: Altın fiyatları haftanın 2. işlem gününde satış yedi. Ons altın yüzde 0,34 değer kaybetti. Buradan esen ters rüzgar gram altın yönünü aşağı yönlü tayin etti. Altın tarafındaki geri çekilmeler sonrası gram, çeyrek, tam altın fiyatı düğün yapacaklar ve altın alacaklar tarafından yakın takibe alındı. İşte 25 Haziran 2024 canlı altın rakamları ve fiyatlamalarda öne çıkanlar…

SON DAKİKA: Altın cephesinde ters rüzgar! 25 Haziran 2024 gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Son dakika haberi: Altın fiyatları cephesinde rüzgar tersten esti. Ons altına paralel fiyatlanan gram altın düşüşe geçmesiyle 2460 TL'den fiyatlanıyor. Peki piyasalardaki gelişmeler neler? İşte detaylar ve canlı altın fiyatları

SON DAKİKA: Altın cephesinde ters rüzgar! 25 Haziran 2024 gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL?

ALTIN CEPHESİNDE TERS RÜZGAR!

Altın fiyatları tarafında ters rüzgarlar esti. Ons altın 2320 dolar civarında fiyatlanırken gram altın fiyatı 2500 TL üzerinde işlem görüyor. Öte yandan piyasada gözler bu hafta açıklanacak ABD büyüme verileri ve ve kişisel tüketim verileri çevrildi.

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SON DAKİKA: Altın cephesinde ters rüzgar! 25 Haziran 2024 gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL?

BU HAFTA KRİTİK VERİLER AÇIKLANIYOR

Kritik veriler, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğinden ötürü altın fiyatlarının yönünü tayin edecek. Öte yandan banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalarda oynaklığı artırabilir.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

SON DAKİKA: Altın cephesinde ters rüzgar! 25 Haziran 2024 gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.464,21
SATIŞ(TL) 2.464,58

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SON DAKİKA: Altın cephesinde ters rüzgar! 25 Haziran 2024 gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.026,00
SATIŞ(TL) 4.095,00

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