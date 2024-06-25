Giriş Tarihi: 25.06.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
10:09
SON DAKİKA: Altın cephesinde ters rüzgar! 25 Haziran 2024 gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL?
Son dakika haberi: Altın fiyatları haftanın 2. işlem gününde satış yedi. Ons altın yüzde 0,34 değer kaybetti. Buradan esen ters rüzgar gram altın yönünü aşağı yönlü tayin etti. Altın tarafındaki geri çekilmeler sonrası gram, çeyrek, tam altın fiyatı düğün yapacaklar ve altın alacaklar tarafından yakın takibe alındı. İşte 25 Haziran 2024 canlı altın rakamları ve fiyatlamalarda öne çıkanlar…