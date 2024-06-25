SON DAKİKA: Altın cephesinde ters rüzgar! 25 Haziran 2024 gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL?

BU HAFTA KRİTİK VERİLER AÇIKLANIYOR

Kritik veriler, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğinden ötürü altın fiyatlarının yönünü tayin edecek. Öte yandan banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalarda oynaklığı artırabilir.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.