SON DAKİKA: Altın fiyatları Fed rüzgarına kapıldı! 17 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 'ALTIN ÇAĞINI' YAŞIYOR

Altın fiyatları, değer artışlarına devam ederek yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Faiz indirimleri beklentileri güçlendikçe altın fiyatları tarafında yukarı doğru iştah giderek güçleniyor. Ons altın 2589 dolar ile gram altın ise 2850 TL ile zirvesini yeniledi. Geçen hafta ABD'den gelen ekonomik verilerin ardından piyasa 25 baz puanlık bir indirime daha güçlü bakıyor. Ancak 50 baz puanlık ihtimalleri de rafa kaldırmış değil. Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentilerinin yüzde 50'ye çıkması ons altındaki yükselişte fiyatlandı. Fed 25 baz puanlık bir faiz indirimine gittiği takdirde piyasada zaten yeterince fiyatlandığı için bir etkisi olması beklenmiyor. Ancak 50 baz puanlık bir faiz indirimi söz konusu olursa bunun fiyatlamalara yansıyabileceği bekleniyor. Altın yarın gelecek mesajlarda yıl sonuna kadar başka faiz indirimleri de olacak mı sorusunun cevabını arayacak. Peki altın söz konusu gelişmeleri nasıl fiyatlıyor? İşte merak edilen rakamlar: