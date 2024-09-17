SON DAKİKA: Altın fiyatları Fed rüzgarına kapıldı! 17 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Giriş Tarihi: 17.09.2024 07:18
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
07:18
Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni rekor denemelerine doğru yol alıyor. Zirvesini 2589 dolar ile tazeleyen ONS ve ona yükselişlerde eşlik eden gram altın tarafında yukarı doğru iştah güçleniyor. Geçen hafta kırdığı rekorları Fed haftasının başında tazeleyen altın fiyatları, yarın bankadan gelecek mesajlarla yönünü tekrar belirleyecek. Peki Fed faiz kararı öncesi Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 17 Eylül 2024 güncel altın fiyatları...