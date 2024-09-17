Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları Fed rüzgarına kapıldı! 17 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.09.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 07:18

SON DAKİKA: Altın fiyatları Fed rüzgarına kapıldı! 17 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni rekor denemelerine doğru yol alıyor. Zirvesini 2589 dolar ile tazeleyen ONS ve ona yükselişlerde eşlik eden gram altın tarafında yukarı doğru iştah güçleniyor. Geçen hafta kırdığı rekorları Fed haftasının başında tazeleyen altın fiyatları, yarın bankadan gelecek mesajlarla yönünü tekrar belirleyecek. Peki Fed faiz kararı öncesi Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 17 Eylül 2024 güncel altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Altın fiyatları Fed rüzgarına kapıldı! 17 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Mart ayından itibaren hep yükselen bir eğilimle yoluna devam eden altın fiyatları, rekorlar serisini başlattı. Geçen hafta başladığı rekor denemelerine bu hafta da devam eden ONS ve onunla birlikte hareket eden gram altın, Fed'i bekliyor. Ons altın, Fed faiz kararı öncesi zirve tazelemekle meşgul iken Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 17 Eylül 2024 canlı altın fiyatları...

SON DAKİKA: Altın fiyatları Fed rüzgarına kapıldı! 17 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 'ALTIN ÇAĞINI' YAŞIYOR

Altın fiyatları, değer artışlarına devam ederek yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Faiz indirimleri beklentileri güçlendikçe altın fiyatları tarafında yukarı doğru iştah giderek güçleniyor. Ons altın 2589 dolar ile gram altın ise 2850 TL ile zirvesini yeniledi. Geçen hafta ABD'den gelen ekonomik verilerin ardından piyasa 25 baz puanlık bir indirime daha güçlü bakıyor. Ancak 50 baz puanlık ihtimalleri de rafa kaldırmış değil. Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentilerinin yüzde 50'ye çıkması ons altındaki yükselişte fiyatlandı. Fed 25 baz puanlık bir faiz indirimine gittiği takdirde piyasada zaten yeterince fiyatlandığı için bir etkisi olması beklenmiyor. Ancak 50 baz puanlık bir faiz indirimi söz konusu olursa bunun fiyatlamalara yansıyabileceği bekleniyor. Altın yarın gelecek mesajlarda yıl sonuna kadar başka faiz indirimleri de olacak mı sorusunun cevabını arayacak. Peki altın söz konusu gelişmeleri nasıl fiyatlıyor? İşte merak edilen rakamlar:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Altın fiyatları Fed rüzgarına kapıldı! 17 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.577,62 dolar
SATIŞ: 2.578,04 dolar

SON DAKİKA: Altın fiyatları Fed rüzgarına kapıldı! 17 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.818,73 TL
SATIŞ: 2.819,23 TL

SON DAKİKA: Altın fiyatları Fed rüzgarına kapıldı! 17 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.626,00 TL
SATIŞ: 4.685,00 TL

SON DAKİKA