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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları için sular durulmuyor! Altın Fed duvarına çarptı: Psikolojik destekler kırıldı
Giriş Tarihi: 16.05.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 12:44

SON DAKİKA: Altın fiyatları için sular durulmuyor! Altın Fed duvarına çarptı: Psikolojik destekler kırıldı

Son dakika haberi...Altın fiyatları yeni haftaya hem ons hem de gram tarafında psikolojik destekleri kırarak başladı. Rusya Ukrayna krizi ile yakaladığı rüzgarını kaybeden altın fiyatları Fed'in yanında ECB'nin de yaz aylarıyla birlikte sıkı para politikasına geçiş adımlarını hızlandıracağı beklentileri baskı yemeye devam ediyor. Nitekim ons altın fiyatı 3,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. A Para'da yayına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy altın fiyatları üzerinde değerlendirmelerde bulunarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Altın fiyatları için sular durulmuyor! Altın Fed duvarına çarptı: Psikolojik destekler kırıldı

Son dakika haberi...Altın fiyatları, özellik Fed'in faiz artırım sürecini hızlandırması ve Haziran ayıyla birlikte bilanço küçültme adımlarına başlayacak olması nedeniyle satış baskısına girdi. Ons altın fiyatı 1.800 dolar, gram altın fiyatı ise buradan esen ters rüzgarın etkisiyle 900 TL'nin altına sarktı.

SON DAKİKA: Altın fiyatları için sular durulmuyor! Altın Fed duvarına çarptı: Psikolojik destekler kırıldı

SON DAKİKA HABERİ | ONS ALTIN FİYATI 3,5 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Rusya Ukrayna Savaşı ile artan jeopolitik riskler sonucu güvenli liman gömleğini giyen altın fiyatları Mart ayı başında zirve yapmıştı.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları için sular durulmuyor! Altın Fed duvarına çarptı: Psikolojik destekler kırıldı

Ancak daha sonra Fed yönlü baskı yemeye başlayan altın fiyatları, ons öncülüğünde gerilemeye başlad. Ons altın yeni haftaya başlarken 1.786 dolar bandına çekilerek 31 Ocak 2022 tarihinden beri görmüş olduğu en düşük seviyeyi test etti.

SON DAKİKA: Altın fiyatları için sular durulmuyor! Altın Fed duvarına çarptı: Psikolojik destekler kırıldı

Ons altın fiyatları için yaşanan bu geri çekilme ile yurt içinde gram altın 900 TL psikolojik bandının aşağı yönlü kırarak, 893 TL'yi test etti.

SON DAKİKA: Altın fiyatları için sular durulmuyor! Altın Fed duvarına çarptı: Psikolojik destekler kırıldı

Altın fiyatları için Fed'in daha agresif sıkı para politikası izleyebileceği ve ECB'nin de Temmuz ayı itibarıyla faiz artırımına gidebileceği beklentileri piyasalarda likiditenin azalacağı algısını kuvvetlendirdi.

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