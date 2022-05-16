SON DAKİKA: Altın fiyatları için sular durulmuyor! Altın Fed duvarına çarptı: Psikolojik destekler kırıldı

Giriş Tarihi: 16.05.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 12:44

Son dakika haberi...Altın fiyatları yeni haftaya hem ons hem de gram tarafında psikolojik destekleri kırarak başladı. Rusya Ukrayna krizi ile yakaladığı rüzgarını kaybeden altın fiyatları Fed'in yanında ECB'nin de yaz aylarıyla birlikte sıkı para politikasına geçiş adımlarını hızlandıracağı beklentileri baskı yemeye devam ediyor. Nitekim ons altın fiyatı 3,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. A Para'da yayına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy altın fiyatları üzerinde değerlendirmelerde bulunarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.