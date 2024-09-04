SON DAKİKA: Altın fiyatları kayıplarını topluyor! 4 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar?

Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
09:59
Son dakika haberi: Altın fiyatları rotasını yukarı kırdı. Altın günlerini yaşayan ONS, bir müddet yatırımcısına alım fırsatı verdikten sonra tekrar yükselişe geçti. Ons altın fiyatında 2532 dolardan başlayan düşüş trendi 2473 dolar seviyesine kadar devam etti. Beraberinde gram altın da 2705 TL seviyesine kadar geriledi. Bugün ise ONS 2500 dolar psikolojik bandına yakınsarken, gram altın da 2730 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor. Peki söz konusu gelişmeler sonrası 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 4 Eylül 2024 güncel altın fiyatları...