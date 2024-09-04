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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları kayıplarını topluyor! 4 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 09:59

SON DAKİKA: Altın fiyatları kayıplarını topluyor! 4 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları rotasını yukarı kırdı. Altın günlerini yaşayan ONS, bir müddet yatırımcısına alım fırsatı verdikten sonra tekrar yükselişe geçti. Ons altın fiyatında 2532 dolardan başlayan düşüş trendi 2473 dolar seviyesine kadar devam etti. Beraberinde gram altın da 2705 TL seviyesine kadar geriledi. Bugün ise ONS 2500 dolar psikolojik bandına yakınsarken, gram altın da 2730 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor. Peki söz konusu gelişmeler sonrası 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 4 Eylül 2024 güncel altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Altın fiyatları kayıplarını topluyor! 4 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Tarihi seviyelerine ulaşan ons altın, Fed'in faiz indirimini fiyatlayarak güçlü yükselişler kaydetse de eylül ayına girdiği gibi düşüşe geçti. Ons altın fiyatında tersine dönen rüzgar, gram altın tarafında da alım fırsatları doğurdu. Bugün ise kayıplarını toplamaya yönelen bir altın fiyatlaması görülüyor piyasada. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Eylül 2024 canlı altın fiyatları...

SON DAKİKA: Altın fiyatları kayıplarını topluyor! 4 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI GÖSTERGESİ YEŞİL YANIYOR

Haftanın 3. işlem gününde kayıplarını toplamaya başlayan altın fiyatları cephesinde gözler ABD'nin tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Fed'in Eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan indireceğini tamamen fiyatlayan ons altının faiz indirimini hızlandıracak gelişmeler yaşanması durumunda daha yukarı hareket edeceği bekleniyor. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı gelişmeleri nasıl fiyatlanıyor? İşte merak edilen o rakamlar...

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SON DAKİKA: Altın fiyatları kayıplarını topluyor! 4 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.728,59 TL
SATIŞ: 2.728,94 TL

SON DAKİKA: Altın fiyatları kayıplarını topluyor! 4 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.489,14 dolar
SATIŞ: 2.489,46 dolar

SON DAKİKA: Altın fiyatları kayıplarını topluyor! 4 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 2.549,77 TL
SATIŞ: 2.573,31 TL

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