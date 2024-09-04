SON DAKİKA: Altın fiyatları kayıplarını topluyor! 4 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Tarihi seviyelerine ulaşan ons altın, Fed'in faiz indirimini fiyatlayarak güçlü yükselişler kaydetse de eylül ayına girdiği gibi düşüşe geçti. Ons altın fiyatında tersine dönen rüzgar, gram altın tarafında da alım fırsatları doğurdu. Bugün ise kayıplarını toplamaya yönelen bir altın fiyatlaması görülüyor piyasada. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Eylül 2024 canlı altın fiyatları...