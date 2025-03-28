SON DAKİKA! Altın fiyatları rekor kırdı: İslam Memiş ’Balon fiyatlara dikkat’ dedi, kritik seviyeyi verdi

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

ABD'nin otomobillere yüzde 25 tarife uygulayacağına ilişkin haber akışıyla beraber 2 Nisan'da açıklanacak tarifelerin endişeleri altın fiyatlarını yeniden rekora taşıdı. Ons cuma günü yaklaşık 3.080 dolara fırlayarak yeni bir rekor kırdı.

Donald Trump yakın zamanda yabancı yapımı otomobil ve otomobil parçalarına %25 tarife getirdiğini duyurdu. Bunun ardından Avrupa Birliği ve Kanada'dan misilleme yapılacağına dair tehditler geldi. Ticaret anlaşmazlığı küresel ekonomik çöküş korkularını körüklerken altına yönelik güvenli liman alımları desteklendi. Altın ayrıca güçlü merkez bankası girişleri ve artan ETF talebiyle de yükseldi. Bu arada, FED faiz oranlarını sabit tutarken yıl sonuna kadar iki faiz indirimi bekleniyor. Külçe, dördüncü ardışık haftalık kazancına ve Mart 2024'ten bu yana en büyük aylık artışına doğru ilerliyor.