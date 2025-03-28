Giriş Tarihi: 28.03.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
11:19
SON DAKİKA! Altın fiyatları rekor kırdı: İslam Memiş 'Balon fiyatlara dikkat' dedi, kritik seviyeyi verdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari gerginlikleri tırmandıran hamleleri altın fiyatlarını rekora taşıdı. Ons altın tüm zamanların zirvesine çıkarak 3 bin 83 dolara kadar yükseldi. Ons tarafındaki ralli gram altın fiyatlarını da etkisi altına aldı. Küresel ölçekte etkiye sahip finans kurumları altın fiyatları için tahminlerini yükseltti. İslam Memiş yatırımcıyı balon fiyatlara karşı uyarırken 'Bu seviyelerden altın alınır mı? sorusuna cevap verdi.