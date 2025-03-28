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Haberler Galeri SON DAKİKA! Altın fiyatları rekor kırdı: İslam Memiş 'Balon fiyatlara dikkat' dedi, kritik seviyeyi verdi
Giriş Tarihi: 28.03.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 11:19

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekor kırdı: İslam Memiş 'Balon fiyatlara dikkat' dedi, kritik seviyeyi verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari gerginlikleri tırmandıran hamleleri altın fiyatlarını rekora taşıdı. Ons altın tüm zamanların zirvesine çıkarak 3 bin 83 dolara kadar yükseldi. Ons tarafındaki ralli gram altın fiyatlarını da etkisi altına aldı. Küresel ölçekte etkiye sahip finans kurumları altın fiyatları için tahminlerini yükseltti. İslam Memiş yatırımcıyı balon fiyatlara karşı uyarırken 'Bu seviyelerden altın alınır mı? sorusuna cevap verdi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekor kırdı: İslam Memiş ’Balon fiyatlara dikkat’ dedi, kritik seviyeyi verdi

Altın fiyatları son zamanların en hareketli grafiklerini çizmeye devam ediyor. Donald Trump'ın ABD'de üretilmeyen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağına dair açıklamaları ons altın fiyatlarına rekor kırdırdı. Gram altın buradan aldığı destekle yükselemeye devam ediyor. İslam Memiş canlı yayında "Bu seviyelerden altın alınır mı?" sorusuna cevap verdi. Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte tüm detaylar…

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekor kırdı: İslam Memiş ’Balon fiyatlara dikkat’ dedi, kritik seviyeyi verdi

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

ABD'nin otomobillere yüzde 25 tarife uygulayacağına ilişkin haber akışıyla beraber 2 Nisan'da açıklanacak tarifelerin endişeleri altın fiyatlarını yeniden rekora taşıdı. Ons cuma günü yaklaşık 3.080 dolara fırlayarak yeni bir rekor kırdı.

Donald Trump yakın zamanda yabancı yapımı otomobil ve otomobil parçalarına %25 tarife getirdiğini duyurdu. Bunun ardından Avrupa Birliği ve Kanada'dan misilleme yapılacağına dair tehditler geldi. Ticaret anlaşmazlığı küresel ekonomik çöküş korkularını körüklerken altına yönelik güvenli liman alımları desteklendi. Altın ayrıca güçlü merkez bankası girişleri ve artan ETF talebiyle de yükseldi. Bu arada, FED faiz oranlarını sabit tutarken yıl sonuna kadar iki faiz indirimi bekleniyor. Külçe, dördüncü ardışık haftalık kazancına ve Mart 2024'ten bu yana en büyük aylık artışına doğru ilerliyor.

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SON DAKİKA! Altın fiyatları rekor kırdı: İslam Memiş ’Balon fiyatlara dikkat’ dedi, kritik seviyeyi verdi

ALTIN 17 KEZ REKOR KIRDI

Yeni yılın ilk gününe yaklaşık 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 440 dolar değer kazanırken, bu yıl 17 kez rekor yeniledi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekor kırdı: İslam Memiş ’Balon fiyatlara dikkat’ dedi, kritik seviyeyi verdi

İKİ BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

Bank of America (BofA) 2025 tahminini 3 bin 63, 2026 tahminini ise 3,350 dolara yükseltti. Goldman Sachs, hedef aralığını ons 3 bin 250 ila 3 bin 520 dolar olarak belirledi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekor kırdı: İslam Memiş ’Balon fiyatlara dikkat’ dedi, kritik seviyeyi verdi

İSLAM MEMİŞ: KENARDA BEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ahaber ekranlarında altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini şu sözlerle anlattı: Altın güne yeni bir rekor denemesiyle başladı. Ons altın, kritik direnç seviyelerini hızlıca kırmaya devam ediyor. Altın yeni rekor demeleri ile haftayı tamamlıyor. Biz hem altın yatırımcısı olarak hem de altın tarafındaki yeni alacak olanlar olarak kenarda beklemeye devam ediyoruz.

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