SON DAKİKA: Altın fiyatları rüzgarı hız kesti! 30 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI CEPHESİNDE NELER YAŞANIYOR?

Geçtiğimiz hafta rekorlar kıran altın fiyatları, yeni haftaya sakin girdi. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 657 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatı ise yeni haftaya 2 bin 922 lira seviyesinden başladı. Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların ortaya koyduğu endişeler varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler piyasalarda endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor. Yine de yatırımcılar ve merkez bankaları temkini elden bırakmıyor ve güvenli liman olan altına sığınmaya devam ediyor. Altına olan yoğun talep yeni rekorlara yol açıyor. Bu kapsamda ons altında rekor 2674 dolar olurken gram altın da 2923 TL oldu. Peki altın söz konusu gelişmeleri nasıl fiyatlıyor? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte merak edilen rakamlar...