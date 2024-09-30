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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları rüzgarı hız kesti! 30 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 30.09.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 11:23

SON DAKİKA: Altın fiyatları rüzgarı hız kesti! 30 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları analistlerin yıl sonu beklentilerini şimdiden gerçekleştirmeye başladı. Geçtiğimiz hafta ons altın 2674 dolara kadar yükselerek rekor tazelerken gram altın da ONS'u izledi. Bir haftada yüzde 1,99 artış kaydeden gram altın, 2 bin 923 TL seviyesine ulaşarak zirvesini yenilerken serbest piyasada 3000 TL bandını aştı. Geçen haftanın en çok kazandıran yatırım araçlarından ikincisi çeyrek altın oldu. Bir haftada yüzde 4,77 değer kazanan çeyrek altın 5 bin 29 liraya kadar yükseldi. Yeni haftada altın fiyatları rüzgarı hız kesti. Gözler Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam verilerine çevrilmişken Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Altın fiyatları rüzgarı hız kesti! 30 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Piyasa Fed'den 25 baz puan indirim beklerken banka 50 baz puan indirime gidince altın fiyatları coştu. Merkez bankalarının alımlarının devam etmesiyle de yükselen altın fiyatları, özellikle Çin Merkez Bankası'nın alımlarından destek alıyor. Peki yeni haftaya yatay seyirle başlayan altın fiyatları tarafında son durum ne? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel rakamlar...

SON DAKİKA: Altın fiyatları rüzgarı hız kesti! 30 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI CEPHESİNDE NELER YAŞANIYOR?

Geçtiğimiz hafta rekorlar kıran altın fiyatları, yeni haftaya sakin girdi. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 657 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatı ise yeni haftaya 2 bin 922 lira seviyesinden başladı. Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların ortaya koyduğu endişeler varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler piyasalarda endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor. Yine de yatırımcılar ve merkez bankaları temkini elden bırakmıyor ve güvenli liman olan altına sığınmaya devam ediyor. Altına olan yoğun talep yeni rekorlara yol açıyor. Bu kapsamda ons altında rekor 2674 dolar olurken gram altın da 2923 TL oldu. Peki altın söz konusu gelişmeleri nasıl fiyatlıyor? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte merak edilen rakamlar...

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SON DAKİKA: Altın fiyatları rüzgarı hız kesti! 30 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.659,13 dolar
SATIŞ: 2.659,55 dolar

SON DAKİKA: Altın fiyatları rüzgarı hız kesti! 30 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.921,54 TL
SATIŞ: 2.921,96 TL

SON DAKİKA: Altın fiyatları rüzgarı hız kesti! 30 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.978,00 TL
SATIŞ: 5.025,00 TL

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