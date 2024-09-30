SON DAKİKA: Altın fiyatları rüzgarı hız kesti! 30 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Giriş Tarihi: 30.09.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
11:23
Son dakika haberi: Altın fiyatları analistlerin yıl sonu beklentilerini şimdiden gerçekleştirmeye başladı. Geçtiğimiz hafta ons altın 2674 dolara kadar yükselerek rekor tazelerken gram altın da ONS'u izledi. Bir haftada yüzde 1,99 artış kaydeden gram altın, 2 bin 923 TL seviyesine ulaşarak zirvesini yenilerken serbest piyasada 3000 TL bandını aştı. Geçen haftanın en çok kazandıran yatırım araçlarından ikincisi çeyrek altın oldu. Bir haftada yüzde 4,77 değer kazanan çeyrek altın 5 bin 29 liraya kadar yükseldi. Yeni haftada altın fiyatları rüzgarı hız kesti. Gözler Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam verilerine çevrilmişken Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar...