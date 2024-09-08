SON DAKİKA: Altın fiyatları sert satış yedi! 8 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ HAFTANIN KRİTİK VERİSİ: ABD ENFLASYONU

Altın fiyatları için yeni haftanın kritik datası ABD enflasyon verisi olacak. Ayrıca piyasa Fed'in 2. faiz indirimini ne zaman yapacağını da merak etmeye başladı. Bununla beraber son 1,5 ayda dolar endeksinde yaşanan zayıflama Fed'in faiz indirim süreci yaklaştıkça devam ediyor. Dolar endeksindeki söz konusu oynaklık ons altını da hareketlendiriyor. Beraberinde gram altın fiyatı da değişiyor. Peki söz konusu gelişmeleri ons, çeyrek ve gram altın nasıl fiyatlıyor? İşte 8 Eylül 2024 güncel altın fiyatları: