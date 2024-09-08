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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları sert satış yedi! 8 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 08.09.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 11:25

SON DAKİKA: Altın fiyatları sert satış yedi! 8 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları rotasını aşağı kırdı. Cuma günü ABD tarafında iki önemli data geldi: Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı. Beklentilerin altında gerçekleşen istihdam verileri sonrası altın fiyatları başta olmak üzere dolar karşısındaki varlıklarda sert çöküş yaşandı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? Piyasadaki son gelişmeler neler? Uzmanların beklentisi ne yönde? İşte 8 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı...

SÜMEYYE TUNCER
SON DAKİKA: Altın fiyatları sert satış yedi! 8 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları göstergesi kırmızı yanıyor. Merkez bankaları sıkılaştırmaların sonuna yaklaşmaya başladıklarını ifade etmesiyle yönünü hızlı bir şekilde yukarı çeviren altın fiyatları, istihdam verileri sonrası sert satış yedi. Piyasada gözler yeni haftanın kritik datasına çevrildi: ABD enflasyon verisi. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Piyasa hangi verileri takip ediyor? Merak edilenler yanıt buldu.

SON DAKİKA: Altın fiyatları sert satış yedi! 8 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YÖNÜNÜ AŞAĞI KIRDI

Altın fiyatları gerileyerek yatırımcısına alım fırsatı verdi. Fed'in 18 Eylül'de 25 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğini fiyatlayan altın piyasasında cuma günü açıklanan istihdam verileri sonrası indirim beklentisi güçlendi. ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi. Veri sonrası altın fiyatları başta olmak üzere dolar karşısındaki tüm varlıklarda çöküş yaşandı.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları sert satış yedi! 8 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

SERT SATIŞLAR GÖRÜLDÜ

Ons altın sert satış yedi. ONS'a göre hareket eden gram altın fiyatı da yatırımcısına alım fırsatı verdi. Orta Doğu'da yükselen ateşkes çağrılarına kulak verildiği takdirde altın fiyatları tarafında alım fırsatlarının devam etmesi bekleniyor. Öte yandan ABD'deki başkanlık seçimlerinde Trump'ın kazanması durumunda ise altın fiyatları bundan destek alabilir.

SON DAKİKA: Altın fiyatları sert satış yedi! 8 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ HAFTANIN KRİTİK VERİSİ: ABD ENFLASYONU

Altın fiyatları için yeni haftanın kritik datası ABD enflasyon verisi olacak. Ayrıca piyasa Fed'in 2. faiz indirimini ne zaman yapacağını da merak etmeye başladı. Bununla beraber son 1,5 ayda dolar endeksinde yaşanan zayıflama Fed'in faiz indirim süreci yaklaştıkça devam ediyor. Dolar endeksindeki söz konusu oynaklık ons altını da hareketlendiriyor. Beraberinde gram altın fiyatı da değişiyor. Peki söz konusu gelişmeleri ons, çeyrek ve gram altın nasıl fiyatlıyor? İşte 8 Eylül 2024 güncel altın fiyatları:

SON DAKİKA: Altın fiyatları sert satış yedi! 8 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.497,13 dolar
SATIŞ: 2.497,69 dolar

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