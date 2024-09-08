SON DAKİKA: Altın fiyatları sert satış yedi! 8 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Giriş Tarihi: 08.09.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
11:25
Son dakika haberi: Altın fiyatları rotasını aşağı kırdı. Cuma günü ABD tarafında iki önemli data geldi: Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı. Beklentilerin altında gerçekleşen istihdam verileri sonrası altın fiyatları başta olmak üzere dolar karşısındaki varlıklarda sert çöküş yaşandı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? Piyasadaki son gelişmeler neler? Uzmanların beklentisi ne yönde? İşte 8 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı...