SON DAKİKA: Altın fiyatları yeşil ışık yakıyor! 11 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Giriş Tarihi: 11.09.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
07:37
Son dakika haberi: Altın fiyatları göstergesi yeşil yanıyor. Faiz indirimlerinin başlaması, dolar endeksinin gerilemeye başlamış olması ve daha da gerileyeceği beklentisi ons altın fiyatını destekliyor. Öte yandan birden fazla jeopolitik riskte altın fiyatlamalarına yansıyor. Tüm bunlar altının güvenli liman özelliğini güçlendirirken, resesyon endişeleri yatırımcıların ons altın ve beraberinde gram altın fiyatında alıcılı olmasına yol açıyor. 2500 dolar seviyelerden çok uzaklaşamayan ons altın ve onu takip eden gram altın bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisini takip ediyor. Peki veri öncesi altın fiyatları ne kadar? İşte 11 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları...