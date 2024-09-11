SON DAKİKA: Altın fiyatları yeşil ışık yakıyor! 11 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN NELERİ FİYATLIYOR?

Ayrıca ECB'nin perşembe günü 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentisi de ons altın fiyatına destek veriyor. Ancak uzmanlar Orta Doğu'da devam eden ateşkes çabaları işe yarar da barış sağlanırsa bu durumda altın fiyatları tarafında geri çekilmelerin görülebileceğini söylüyor. Ancak bir geri çekilme olsa da kalıcı olmayacaktır. Çünkü Fed'in faiz indirimi boyutu ve ABD seçimi altın fiyatları yönünü değiştirebilir. Bir yandan jeopolitik gerginlikler tarafında tedirginlik de devam ediyor. Altın, Rusya-Ukrayna tarafındaki saldırı haberlerini de fiyatlıyor. ABD'den olumlu veriler gelse de devam eden resesyon endişeleri altın başta olmak üzere dolar karşısındaki varlıklara satışlar getiriyor. Peki altın fiyatları söz konusu gelişmeleri nasıl fiyatlıyor? İşte 11 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ONS, gram ve çeyrek altın fiyatları...