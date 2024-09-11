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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları yeşil ışık yakıyor! 11 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.09.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 07:37

SON DAKİKA: Altın fiyatları yeşil ışık yakıyor! 11 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları göstergesi yeşil yanıyor. Faiz indirimlerinin başlaması, dolar endeksinin gerilemeye başlamış olması ve daha da gerileyeceği beklentisi ons altın fiyatını destekliyor. Öte yandan birden fazla jeopolitik riskte altın fiyatlamalarına yansıyor. Tüm bunlar altının güvenli liman özelliğini güçlendirirken, resesyon endişeleri yatırımcıların ons altın ve beraberinde gram altın fiyatında alıcılı olmasına yol açıyor. 2500 dolar seviyelerden çok uzaklaşamayan ons altın ve onu takip eden gram altın bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisini takip ediyor. Peki veri öncesi altın fiyatları ne kadar? İşte 11 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Altın fiyatları yeşil ışık yakıyor! 11 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Yatırımcılar eylül ayında altın fiyatları nasıl seyredecek merak ediyor. Ons ve gram altın kritik verilerin ve kararların açıklanacağı eylül ayına düşüşle başlasa da şu an piyasada yukarı yönlü fiyatlamalar sergiliyor. ONS 2500 dolar seviyelerinden uzaklaşmazken, onu takip eden gram altın şu an piyasada 2750 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki piyasada neler oluyor? Altın fiyatları yönünü belirleyecek ABD enflasyon verisi öncesi Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte merak edilen o rakamlar...

SON DAKİKA: Altın fiyatları yeşil ışık yakıyor! 11 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE YÖNDE?

Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentilerini pekiştirdi. Ancak piyasalarda 50 baz puanlık bir faiz indirimi de konuşuluyor. Bu açıdan bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisi önemli. Cuma günü açıklanan istihdam verisi sonrası gelen satışlar kısmi olarak devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarının endişeli açılması satışları destekledi. Bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisinin düşük gelirse bu durumun ons altın fiyatını desteklemesi bekleniyor.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları yeşil ışık yakıyor! 11 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN NELERİ FİYATLIYOR?

Ayrıca ECB'nin perşembe günü 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentisi de ons altın fiyatına destek veriyor. Ancak uzmanlar Orta Doğu'da devam eden ateşkes çabaları işe yarar da barış sağlanırsa bu durumda altın fiyatları tarafında geri çekilmelerin görülebileceğini söylüyor. Ancak bir geri çekilme olsa da kalıcı olmayacaktır. Çünkü Fed'in faiz indirimi boyutu ve ABD seçimi altın fiyatları yönünü değiştirebilir. Bir yandan jeopolitik gerginlikler tarafında tedirginlik de devam ediyor. Altın, Rusya-Ukrayna tarafındaki saldırı haberlerini de fiyatlıyor. ABD'den olumlu veriler gelse de devam eden resesyon endişeleri altın başta olmak üzere dolar karşısındaki varlıklara satışlar getiriyor. Peki altın fiyatları söz konusu gelişmeleri nasıl fiyatlıyor? İşte 11 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ONS, gram ve çeyrek altın fiyatları...

SON DAKİKA: Altın fiyatları yeşil ışık yakıyor! 11 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.519,13 dolar
SATIŞ: 2.519,55 dolar

SON DAKİKA: Altın fiyatları yeşil ışık yakıyor! 11 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.758,22 TL
SATIŞ: 2.758,48 TL

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