SON DAKİKA | Altın son bir ayın zirvesinde! Gram altın 6.000 TL sınırına dayandı... İşte 14 Kasım altın fiyatlarında son durum...

Hafta başında mayıs ayından bu yana en büyük günlük sıçramasını gerçekleştiren ons altın, 4.200 doların üzerine fırladı. Gram altın ise 5.700 TL'nin üzerine çıktı. Haftanın son işlem gününde ise sarı metal kritik seviyelerde denge arayışına girdi.