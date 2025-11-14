Giriş Tarihi: 14.11.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 09:04
SON DAKİKA | Altın son bir ayın zirvesinde! Gram altın 6.000 TL sınırına dayandı... İşte 14 Kasım altın fiyatlarında son durum...
Son dakika haberi... ABD'de 3 Ekim'den bu yana kapalı olan federal hükümetin yeniden açılmasıyla sert yükselişe geçen altın fiyatları kayıplarını silmeye devam ediyor. Haftalık olarak yüzde 5 prim yapan sarı metal son bir ayın en iyi haftalık kapanışını yapmak üzere. Spot piyasada 5.700 TL'nin altında fiyatlanan gram altın fiziki tarafta ise yeniden 6.000 TL sınırına dayandı. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın bugün ne kadar? İşte 14 Kasım piyasalarda son durum...