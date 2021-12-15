Son dakika haberler: Milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını merakla beklerken, işveren ile işçi sendikaları SGK priminin 5 puan düşürülmesi konusunda uzlaştı.
Yapılması öngörülen düzenlemeler gerçekleşirse bir dizi iyileştirme ve işvereni rahatlatıcı çalışma ile asgari ücrette 2022 maaş zammı istenen ölçülere çıkarılırken istihdam sağlayıcının da yükü artmamış olacak. İşte asgari ücrette son toplantıya gidilirken ve önümüzdeki 2 gün içerisinde netleşecek olan zamla ilgili son dakika gelişmeleri...