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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 için kritik rakamlar: Yeni yılda Asgari ücret ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 20:01 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 19:58

SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 için kritik rakamlar: Yeni yılda Asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberler: Asgari ücrette 4. ve son toplantı olan 2022 için net zam ve maaş rakamının ortaya çıkacağı zirve öncesi SABAH kritik bilgileri okurlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Buna göre asgari ücrete prim dopingi yolda. Düzenlemeye göre Asgari ücrete hazine desteği gelirken bu 2022 maaşını artıracak. İşverene maliyet düşecek, vergi diliminde değişiklik olacak ve AGİ ile SGK priminde de destek artacak. Yüzde 14'lük SGK priminin yüzde 5'e düşürülmesi de asgari ücret son toplantısında masada olacak. İşte asgari ücret 2022 zammıyla ilgili son dakika haberleri

HAZAL ATEŞ
SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 için kritik rakamlar: Yeni yılda Asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberler: Milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını merakla beklerken, işveren ile işçi sendikaları SGK priminin 5 puan düşürülmesi konusunda uzlaştı.

Yapılması öngörülen düzenlemeler gerçekleşirse bir dizi iyileştirme ve işvereni rahatlatıcı çalışma ile asgari ücrette 2022 maaş zammı istenen ölçülere çıkarılırken istihdam sağlayıcının da yükü artmamış olacak. İşte asgari ücrette son toplantıya gidilirken ve önümüzdeki 2 gün içerisinde netleşecek olan zamla ilgili son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 için kritik rakamlar: Yeni yılda Asgari ücret ne kadar olacak?

SON DAKİKA | FORMÜL GERÇEKLEŞİRSE ASGARİ ÜCRETTE SGK PRİMİ YÜZDE 9'A DÜŞECEK

Hükümetin de teklifi uygun görmesi halinde SGK primi yüzde 14'den yüzde 9'a düşecek. İşverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 prim kesilecek.

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SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 için kritik rakamlar: Yeni yılda Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete yüzde 35-40 arasında zam yapıldığı taktirde işçinin cebine ayda net 250 lira fazla para girecek. İşverenin de işletme maliyeti düşecek.

SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 için kritik rakamlar: Yeni yılda Asgari ücret ne kadar olacak?

İşçilerin eline 4 bin lira ücret geçmesi için primlerin indirilmesi haricinde, vergi dilimi ve vergi matrahında değişiklik yapılması, işsizlik Fonu'ndan istifade edilmesi gibi formüller üzerinde de çalışılıyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 için kritik rakamlar: Yeni yılda Asgari ücret ne kadar olacak?

NET ÜCRET ARTACAK, MALİYET DÜŞECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete yönelik vergi indirimi başta olmak üzere yoğun bir mesai yürütüyor. İşçi ve işverenin yüzde 14 olan SGK primlerinin düşürülmesinde mutabakata varırken, çalışmaların da 5 puanlık indirime odaklandığı belirtiliyor. İşçinin cebine giren net asgari ücretin artmasını sağlayacak formüllerden birincisini 5 puanlık işçi sigorta primi indirimi oluşturuyor. İşçi payı olarak şu an yüzde 14 oranında sigorta primi kesiliyor.

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