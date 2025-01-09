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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emekliye yeni maaş rehberi! Yeni taban maaş nasıl uygulanacak? Maaşlara nasıl yansıyacak?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 06:38 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 06:40

SON DAKİKA: Emekliye yeni maaş rehberi! Yeni taban maaş nasıl uygulanacak? Maaşlara nasıl yansıyacak?

Son dakika haberi: 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra milyonlarca vatandaşın maaşındaki artış yeniden hesaplandı. Maaşlara yapılan zam oranları hesaplanarak e-devlete yüklendi. Belirlenen yeni taban maaş nasıl uygulanacak. Peki maaşlara nasıl yansıtılacak, dul ve yetimler nasıl yararlanacak? İşte tüm soruların cevapları...

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Emekliye yeni maaş rehberi! Yeni taban maaş nasıl uygulanacak? Maaşlara nasıl yansıyacak?

Son dakika haberi: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 6 aylık enflasyon rakamının ardından en düşük emekli aylığı da belirlendi. Peki bu hesaplama nasıl yapılacak? Kimler hangi maaşı alacak? E-Devlet'teki yeni rakamlar nasıl okunacak?

SON DAKİKA: Emekliye yeni maaş rehberi! Yeni taban maaş nasıl uygulanacak? Maaşlara nasıl yansıyacak?

Emeklilerin maaş artışları nasıl yapılacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.75 oranında enflasyon artışı alırken Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 6 toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.54 oranında artış alacak. Bu oranlarda bir değişiklik olmadığı takdirde ocak aylıklarına eklenecek.

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SON DAKİKA: Emekliye yeni maaş rehberi! Yeni taban maaş nasıl uygulanacak? Maaşlara nasıl yansıyacak?

En düşük emekli aylığı kaç lira oldu?

Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılarak 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkartılan en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranında artırılarak 14.469 liraya çıkartıldı. Yasal düzenleme sırasında bir değişiklik olmaz ise taban maaş temmuz ayına kadar 14.469 TL olarak uygulanacak.

SON DAKİKA: Emekliye yeni maaş rehberi! Yeni taban maaş nasıl uygulanacak? Maaşlara nasıl yansıyacak?

Bu rakam değişir mi?

En düşük emekli maaşı enflasyon oranında artırıldı. Ancak bu konuda bir yasal düzenleme TBMM'de görüşülecek. Bu görüşme sırasında rakam değişikliği olabilir. Son rakam yasa ile kesinleşecek.

SON DAKİKA: Emekliye yeni maaş rehberi! Yeni taban maaş nasıl uygulanacak? Maaşlara nasıl yansıyacak?

Kimler 14.469 TL aylık alacak?

Net maaşlarına yapılacak enflasyon artışı ve ek ödemeden sonra aylıkları daha düşük olan tüm emeklilere seyyanen ödeme yapılarak 14.469 TL hesaplarına yatırılacak.

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