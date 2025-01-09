SON DAKİKA: Emekliye yeni maaş rehberi! Yeni taban maaş nasıl uygulanacak? Maaşlara nasıl yansıyacak?

En düşük emekli aylığı kaç lira oldu?



Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılarak 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkartılan en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranında artırılarak 14.469 liraya çıkartıldı. Yasal düzenleme sırasında bir değişiklik olmaz ise taban maaş temmuz ayına kadar 14.469 TL olarak uygulanacak.



