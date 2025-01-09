Giriş Tarihi: 09.01.2025 06:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
06:40
SON DAKİKA: Emekliye yeni maaş rehberi! Yeni taban maaş nasıl uygulanacak? Maaşlara nasıl yansıyacak?
Son dakika haberi: 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra milyonlarca vatandaşın maaşındaki artış yeniden hesaplandı. Maaşlara yapılan zam oranları hesaplanarak e-devlete yüklendi. Belirlenen yeni taban maaş nasıl uygulanacak. Peki maaşlara nasıl yansıtılacak, dul ve yetimler nasıl yararlanacak? İşte tüm soruların cevapları...