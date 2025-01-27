SON DAKİKA | Esnek çalışmada detaylar netleşmeye başladı! Dört model üzerinde duruluyor: Kadınların izin hakları artıyor!

KAÇ MODEL ÇALIŞILIYOR?



Düzenlemede "Uzaktan çalışma modeli, kısmi çalışma modeli, değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" gibi dört ayrı model üzerinde duruluyor. Bu modellerle kadınlar başta olmak üzere kişilerin daha fazla istihdam içinde kalmaları ve özel yaşamlarına da vakit ayırmalarının sağlanması hedefleniyor.



