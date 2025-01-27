Giriş Tarihi: 27.01.2025 06:57
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
06:59
SON DAKİKA | Esnek çalışmada detaylar netleşmeye başladı! Dört model üzerinde duruluyor: Kadınların izin hakları artıyor!
Son dakika haberi: 2025'i "Aile Yılı" olarak ilan eden hükümet, özellikle kadınların hem istihdamda kalmalarını hem de aile hayatını destekleyecek "esnek çalışma" modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Peki, esnek çalışma nedir? Neden ihtiyaç duyuldu? Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Çalışma saatleri kısalacak mı? Güvence nasıl sağlanacak?