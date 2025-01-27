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Haberler Galeri SON DAKİKA | Esnek çalışmada detaylar netleşmeye başladı! Dört model üzerinde duruluyor: Kadınların izin hakları artıyor!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 06:57 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 06:59

SON DAKİKA | Esnek çalışmada detaylar netleşmeye başladı! Dört model üzerinde duruluyor: Kadınların izin hakları artıyor!

Son dakika haberi: 2025'i "Aile Yılı" olarak ilan eden hükümet, özellikle kadınların hem istihdamda kalmalarını hem de aile hayatını destekleyecek "esnek çalışma" modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Peki, esnek çalışma nedir? Neden ihtiyaç duyuldu? Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Çalışma saatleri kısalacak mı? Güvence nasıl sağlanacak?

ÖNDER YILMAZ
SON DAKİKA | Esnek çalışmada detaylar netleşmeye başladı! Dört model üzerinde duruluyor: Kadınların izin hakları artıyor!

Son dakika haberi: Esnek çalışma, çalışma saatlerinde standart mesai saatlerinden farklı saatlere sahip çalışma sistemine deniyor. Bu sistem, çalışanlara nerede, ne zaman ve nasıl çalıştıkları konusunda daha fazla söz hakkı veren bir çalışma düzenini içeriyor.

SON DAKİKA | Esnek çalışmada detaylar netleşmeye başladı! Dört model üzerinde duruluyor: Kadınların izin hakları artıyor!

Esnek çalışma sisteminin uygulandığı şirketlerin diğer şirketlere göre mesaiye başlama ve sonlandırma saatleri farklılık gösterir.

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SON DAKİKA | Esnek çalışmada detaylar netleşmeye başladı! Dört model üzerinde duruluyor: Kadınların izin hakları artıyor!

NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

Esnek çalışma, kadınların hem istihdamda kalması hem de aile hayatına zaman ayırması açısından son dönemde yeniden gündeme geldi. Türkiye'de çalışan kadınlar başta olmak üzere doğurganlık oranında ciddi düşüş yaşanıyor. Bu eksende çalışan kadınların esnek çalışma ile aile hayatının desteklenmesi kaçınılmaz görülüyor.

SON DAKİKA | Esnek çalışmada detaylar netleşmeye başladı! Dört model üzerinde duruluyor: Kadınların izin hakları artıyor!

KAÇ MODEL ÇALIŞILIYOR?

Düzenlemede "Uzaktan çalışma modeli, kısmi çalışma modeli, değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" gibi dört ayrı model üzerinde duruluyor. Bu modellerle kadınlar başta olmak üzere kişilerin daha fazla istihdam içinde kalmaları ve özel yaşamlarına da vakit ayırmalarının sağlanması hedefleniyor.

SON DAKİKA | Esnek çalışmada detaylar netleşmeye başladı! Dört model üzerinde duruluyor: Kadınların izin hakları artıyor!

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?

Dünyadaki esnek çalışma modelinde gün ve saat kısaltma uygulamaları yer alıyor. Hükümetin ilk taslak çalışmasındaki alternatifler arasında 45 saatlik haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürülmesi düzenlemesi şimdilik askıda.

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