SON DAKİKA: Türkiye gri listeden çıktı! Bakan Şimşek’ten ’Başardık’ notu...

TÜRKİYE'NİN GRİ LİSTEDEN ÇIKMASI NE ANLAMA GELİYOR? AVANTAJLARI NE OLACAK?

• Türkiye'nin dış yatırımcı nezninde imajı düzelecek.

• Borsaya yabancı yatırımcı ilgisi artabilir.

SABAH Gazetesi Yazarı Dilek Güngör konuyu köşesinde söyle açıkladı:

Gri listeden çıkılırsa ne olacak?

Yabancı yatırımın akışı hızlanacak. Yabancı yatırımcı sadece bu listeye mi bakıyor?

Elbette hayır…

Ama bu bir referans oluyor.

Şöyle bir örnekleme yapayım. IMF'nin 2021'de yayımlanan bir çalışma raporu var. 2000 ile 2017 yılları arasında gri listede yer alan 89 yükselen ve gelişmekte olan ülkeyi incelemişler.

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