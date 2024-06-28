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Giriş Tarihi: 28.06.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 13:30

SON DAKİKA: Türkiye gri listeden çıktı! Bakan Şimşek'ten 'Başardık' notu...

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini, resmi açıklama öncesinde "Başardık" mesajıyla paylaştı. Saatler 12.00'ı gösterirken beklenen açıklama geldi. FATF, 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde gri listeden çıkmanın ne anlama geldiğini ve avantajlarını kaleme aldı.

AA
DİLEK GÜNGÖR
SON DAKİKA: Türkiye gri listeden çıktı! Bakan Şimşek’ten ’Başardık’ notu...

Son dakika haberleri: Türkiye'nin gri listeden çıkış haberini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden "Başardık" mesajıyla paylaştı. FATF'tan konuyla ilgili resmi açıklama da geldi. Türkiye 28 Haziran 2024 itibariyle gri listeden çıkarıldı. Bugünkü yazısında konuyu ele alan Dilek Güngör, Türkiye'nin gri listeden çıkmasının avantajlarını kaleme aldı.

SON DAKİKA: Türkiye gri listeden çıktı! Bakan Şimşek’ten ’Başardık’ notu...

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI

Saatler 12.00'ı gösterirken Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı.

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SON DAKİKA: Türkiye gri listeden çıktı! Bakan Şimşek’ten ’Başardık’ notu...

"BAŞARDIK"

FAFT kararı öncesi Bakan Şimşek "Başardık" mesajıyla Türkiye'nin gri listeden çıktığını duyurdu. Konuyu köşesinde kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, "Peki gri listeden çıkılırsa ne olacak?" diyerek yaşanabilecek gelişmeleri sıraladı.

SON DAKİKA: Türkiye gri listeden çıktı! Bakan Şimşek’ten ’Başardık’ notu...

TÜRKİYE'NİN GRİ LİSTEDEN ÇIKMASI NE ANLAMA GELİYOR? AVANTAJLARI NE OLACAK?

Türkiye'nin dış yatırımcı nezninde imajı düzelecek.
• Borsaya yabancı yatırımcı ilgisi artabilir.

SABAH Gazetesi Yazarı Dilek Güngör konuyu köşesinde söyle açıkladı:

Gri listeden çıkılırsa ne olacak?

Yabancı yatırımın akışı hızlanacak. Yabancı yatırımcı sadece bu listeye mi bakıyor?

Elbette hayır…

Ama bu bir referans oluyor.

Şöyle bir örnekleme yapayım. IMF'nin 2021'de yayımlanan bir çalışma raporu var. 2000 ile 2017 yılları arasında gri listede yer alan 89 yükselen ve gelişmekte olan ülkeyi incelemişler.

Türkiye'nin gri listeden çıkması ne anlama geliyor? Bakan Şimşek "Başardık" notuyla paylaştı | Video

SON DAKİKA: Türkiye gri listeden çıktı! Bakan Şimşek’ten ’Başardık’ notu...

Gri listeye alınan ülkelerde sermaye girişlerinin ortalama olarak GSYH'nin yüzde 7.6'sı, doğrudan yabancı yatırımın ise yüzde 3 oranında azaldığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla gri listeden çıkmamız durumda TL varlıklara yabancı ilgisinin artması söz konusu olacak.

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