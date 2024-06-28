Giriş Tarihi: 28.06.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
13:30
SON DAKİKA: Türkiye gri listeden çıktı! Bakan Şimşek'ten 'Başardık' notu...
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini, resmi açıklama öncesinde "Başardık" mesajıyla paylaştı. Saatler 12.00'ı gösterirken beklenen açıklama geldi. FATF, 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde gri listeden çıkmanın ne anlama geldiğini ve avantajlarını kaleme aldı.