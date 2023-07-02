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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Kabine yarın toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da: Memur ve emekliye zam, torba yasa…
Giriş Tarihi: 02.07.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 16:29

SON DAKİKA HABERİ: Kabine yarın toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da: Memur ve emekliye zam, torba yasa…

SON DAKİKA HABERLERİ: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı'nda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa başta olmak üzere küresel ve bölgesel konuların ele alınacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor. Kritik toplantıya ilişkin ayrıntıları ise A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Kabine yarın toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da: Memur ve emekliye zam, torba yasa…

SON DAKİKA HABERLERİ: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Masada kritik konular yer alıyor.

SON DAKİKA HABERİ: Kabine yarın toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da: Memur ve emekliye zam, torba yasa…

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa gibi kritik konuların ele alınacağı toplantıda, İsveç'in NATO üyeliğinin de kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Kabine yarın toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da: Memur ve emekliye zam, torba yasa…

Kritik toplantıya ilişkin ayrıntıları ise A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Kabine yarın toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da: Memur ve emekliye zam, torba yasa…

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM, TORBA YASA...

A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Gözler yarın Külliye'de olacak. Çünkü hükümet bayram dönüşü yoğun mesaisine başlıyor. Yarın da Kabine Toplantısı oldukça önemli. Toplumu ilgilendiren düzenlemeler kabine toplantısında ele alınacak. Bayram boyunca ekonomi kurmayları çalıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Kabine yarın toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da: Memur ve emekliye zam, torba yasa…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda bu çalışma yürütüldü. Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinin taslağı bir anlamda tamamlanmış durumda.

Memur ve emekliye zam, torba yasa... Kabine toplanıyor | Video

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