Giriş Tarihi: 02.07.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 16:29

SON DAKİKA HABERİ: Kabine yarın toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da: Memur ve emekliye zam, torba yasa…

SON DAKİKA HABERLERİ: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı'nda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa başta olmak üzere küresel ve bölgesel konuların ele alınacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor. Kritik toplantıya ilişkin ayrıntıları ise A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...