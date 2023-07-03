Kabine bugün toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da: Memur ve emekliye zam, torba yasa | Video

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı'nda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa başta olmak üzere küresel ve bölgesel konuların ele alınacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor. Kritik toplantıya ilişkin ayrıntıları ise A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları.