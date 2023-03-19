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Giriş Tarihi: 19.03.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 11:01

SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi için nefesler tutuldu

Son dakika haberi...Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi için nefesler tutuldu. Savunma sanayisinin gücüne güç katacak dev proje bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girecek.

SON DAKİKA: Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi için nefesler tutuldu

Son dakika haberleri...Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi bugün Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla açılacak.

SON DAKİKA: Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi için nefesler tutuldu

DÜNYA BOR REZERVİNİN YÜZDE 73'Ü TÜRKİYE'DE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de, Eti Maden geçen yıl 1 milyar 321 milyon dolarlık satış geliriyle rekor kırdı.

Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak, savunma sanayisinin gücüne güç katacak Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

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SON DAKİKA: Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi için nefesler tutuldu

YILDA 1000 TON BOR ÜRETİLECEK

Toplamda tam kapasite ile çalışıldığında 279 kişinin istihdam edileceği tesiste, yılda 1000 ton bor karbür üretimi yapılacak. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.

SON DAKİKA: Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi için nefesler tutuldu

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

SON DAKİKA: Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi için nefesler tutuldu

"SAVUNMA SANAYİİNDE KULLANILACAK"

Türkiye'nin ilk Bor-Karbür tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bandırma'da açılacak. Tesiste yılda bin ton Bor-Karbür üretilecek.

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