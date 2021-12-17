Son dakika | Zamlı 2022 maaşlarında yeni hesap: İşte asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı ve prim hesaplamaları

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BİRÇOK KALEM DEĞİŞİYOR
Asgari ücret 7 milyon çalışanın geçim ücreti olmasının yanında birçok düzenlemede ölçü olması nedeniyle toplumun birçok kesimini ilgilendiriyor. İşsizlik ödeneği, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem yeni asgari ücretle birlikte değişti. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktar arttı. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları zamlanacak. Kendi primini ödeyen Bağ-Kurlular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler de artacak.