Giriş Tarihi: 12.08.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025
10:33
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ZON DAKİKA! Memur maaş zammı için kritik saat belli oldu
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde teklif için tarih belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ile beraber yan haklarının da belirleneceği toplu sözleşme süreci devam ediyor. Bugün kamu işveren heyetinin zam teklifini açıklayacağı öğrenildi. 8. Dönem Memur Toplu Sözleşme zammı yüzde kaç olacak?