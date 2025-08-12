Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ZON DAKİKA! Memur maaş zammı için kritik saat belli oldu
Giriş Tarihi: 12.08.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 10:33

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ZON DAKİKA! Memur maaş zammı için kritik saat belli oldu

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde teklif için tarih belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ile beraber yan haklarının da belirleneceği toplu sözleşme süreci devam ediyor. Bugün kamu işveren heyetinin zam teklifini açıklayacağı öğrenildi. 8. Dönem Memur Toplu Sözleşme zammı yüzde kaç olacak?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ZON DAKİKA! Memur maaş zammı için kritik saat belli oldu

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8'inci dönem toplu sözleşme süreci 28 Temmuz tarihinde başladı. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işveren temsilcilerinin teklifini ne zaman açıklayacağı belli oldu. Memur maaşı zamlarını etkileyecek olan 8. dönem memur toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak?

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ZON DAKİKA! Memur maaş zammı için kritik saat belli oldu

TOPLU SÖZLEŞMEDE İLK TEKLİF NE ZAMAN?

Memur-Sen Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın'ı arayarak Kamu İşveren Heyeti'nin bugün saat 14.00'da teklif vereceğini bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ZON DAKİKA! Memur maaş zammı için kritik saat belli oldu

MEMUR TARAFININ TALEPLERİ NELER?

2026 yılı için: %10 refah payı İlk 6 ay için %25 zam ve 10 bin TL taban aylık İkinci 6 ay için %20 zam Toplamda %88 artış

2027 yılı için: İlk 6 ay için %20 zam 7.500 TL taban aylık artı %15 zam Toplamda %46 artış

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ZON DAKİKA! Memur maaş zammı için kritik saat belli oldu

1 Ağustos'ta Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetleri ve Yerel Yönetim Hizmetleri iş kollarının toplu sözleşme teklifleri ön müzakeresi gerçekleştirildi. Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri, Kültür ve Sanat Hizmetleri, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri ve Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri iş kollarının toplu sözleşme teklifleri ön müzakeresi 2 Ağustos'ta yapıldı. Ulaştırma Hizmetleri, Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri, Tarım ve Ormancılık, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri iş kolları toplu sözleşme ön müzakereleri de toplantılarda devam edilecek.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ZON DAKİKA! Memur maaş zammı için kritik saat belli oldu

MEMUR MAAŞI İÇİN İLK VERİ BELLİ OLDU

Öte yandan memur maaşı için ilk veri Türkiye İstatistik Kurumu'nun temmuz ayı maaşlarını açıklamasıyla belli oldu. Emekli ve memur maaşlarını etkileyecek aylık enflasyon oranı yüzde 2,06 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 oldu. Merkez Bankası, yıl sonuna kadar yıllık enflasyonun yüzde 30'ün altına gerilemesini bekliyor. Ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının TÜFE rakamları maaş zamlarında etkili olacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ZON DAKİKA! Memur maaş zammı için kritik saat belli oldu

Emekli maaşı zamları 3 Temmuz 2025'te haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli oldu. SSK Bağkur emeklisi yüzde 16,67 zam alırken memur ve memur emeklisi yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile yüzde 15,57 zam almaya hak kazandı. En düşük memur maaşı 43 bin 698 lira oldu. Öte yandan 2023 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam şeklinde oldu.