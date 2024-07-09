Giriş Tarihi: 09.07.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
09:36
TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan önemli açıklamalar: Enflasyon hesaplaması dünyada neyse Türkiye'de o...
Tüketim sepetinin hesaplanması tartışmalarına ilişkin TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya dikkat çeken açıklamalar yaptı. Enflasyon hesaplamasının dünya ülkelerinde nasılsa Türkiye'de de aynı şekilde yapıldığını söyleyen Çetinkaya, ENAG'ın endeksi olmaması gerektiği kadar yüksek açıkladığını ifade ederek, "Enflasyon hesaplamasında bir şey çevirmiyoruz" dedi.