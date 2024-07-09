Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan önemli açıklamalar: Enflasyon hesaplaması dünyada neyse Türkiye'de o...
Giriş Tarihi: 09.07.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 09:36

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan önemli açıklamalar: Enflasyon hesaplaması dünyada neyse Türkiye'de o...

Tüketim sepetinin hesaplanması tartışmalarına ilişkin TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya dikkat çeken açıklamalar yaptı. Enflasyon hesaplamasının dünya ülkelerinde nasılsa Türkiye'de de aynı şekilde yapıldığını söyleyen Çetinkaya, ENAG'ın endeksi olmaması gerektiği kadar yüksek açıkladığını ifade ederek, "Enflasyon hesaplamasında bir şey çevirmiyoruz" dedi.

ÖNDER YILMAZ
TÜİK Başkanı Çetinkaya’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hesaplaması dünyada neyse Türkiye’de o...

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, tüketim sepetinin hazırlanması ve enflasyon hesaplamasının dünya ülkelerinde nasılsa Türkiye'de de aynı şekilde yapıldığını belirtirken, "Enflasyon hesaplamasında bir şey çevirmiyoruz" dedi.

TÜİK Başkanı Çetinkaya’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hesaplaması dünyada neyse Türkiye’de o...

TÜİK Başkanı Çetinkaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında, enflasyon sepeti, ENAG'la hesaplamadaki farklılıklar ve TÜİK'e yöneltilen eleştirilere açıklık getirdi. Sunum ile gazetecilerin sorularının iç içe geçtiği toplantıda, enflasyonda düşüş trendinin başladığı ve önümüzdeki süreçte tartışılacağına dikkat çeken Çetinkaya, konuşmasına önce TÜFE'nin tanımıyla başladı. TÜFE hesaplamasının basit olmadığını belirten Çetinkaya, TÜFE'nin tüketim sepeti, sınıflama, ağırlıklar, temel ve cari dönem fiyatı ile fiyat derler dönem ve kaynakları ile hesaplanıp açıklanabildiğini kaydetti.

TÜİK Başkanı Çetinkaya: "Enflasyon, dünyada nasıl hesaplanıyorsa, bizde de öyle hesaplanıyor" | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TÜİK Başkanı Çetinkaya’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hesaplaması dünyada neyse Türkiye’de o...

"TÜKETİM SEPETİNDE PİNPON TOPU YOK"

Tüketim sepetinin hesaplanması tartışmalarına değinen Çetinkaya, sepetin hazırlanmasında toplam harcama içinde 1/1000'den daha fazla ağırlık alan mal ve hizmetler, her Aralık ayında günceleme ile ağırlığı artan madde çeşitlerinin endekse dahil edilmesi, ağırlığı azalanların endeksten çıkarılması, madde tanımlarının gözden geçirilmesinin dikkate alındığını bildirdi. Çetinkaya kamuoyunda eleştirilen "pinpon topunun" güncel seride endeks sepetinde hiçbir zaman yer almadığını dile getirdi.

TÜİK Başkanı Çetinkaya’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hesaplaması dünyada neyse Türkiye’de o...

"DÜNYADA NEYSE BİZDE DE O"

TÜFE hesabının uluslararası kuralları bulunduğunu ve Türkiye'nin de iğden ipliğe AB'nin el kitabına uygun hesaplama yaptığını belirten Çetinkaya, *Dünyanın neresinde bu hesap hangi şekilde yapılıyorsa Türkiye'de de aynı şekilde yapıyor" diye konuştu.

TÜİK Başkanı Çetinkaya’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hesaplaması dünyada neyse Türkiye’de o...

"EUROSTAT 'İNDİRİMİ YANSITIN' DEDİ"

1,5 yıl önce hükümetin doğalgaz indirimi nedeniyle yüzde 2'nin üzerinde çıkması beklenen Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 0'lı küsuratta çıkması sonrası "TÜİK enflasyonu düşük gösteriyor" eleştirilerini anımsatan Çetinkaya, "TÜİK olarak yemediğimiz dayak kalmadı" ifadesini kullanırken, bu uygulamanın AB normları doğrultusunda yapıldığını hatta Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) doğalgaz indiriminin enflasyon hesaplamasına yansıtılması görüşünü ilettiği bilgisini verdi.

SON DAKİKA