TÜİK Başkanı Çetinkaya’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hesaplaması dünyada neyse Türkiye’de o...

"DÜNYADA NEYSE BİZDE DE O"

TÜFE hesabının uluslararası kuralları bulunduğunu ve Türkiye'nin de iğden ipliğe AB'nin el kitabına uygun hesaplama yaptığını belirten Çetinkaya, *Dünyanın neresinde bu hesap hangi şekilde yapılıyorsa Türkiye'de de aynı şekilde yapıyor" diye konuştu.