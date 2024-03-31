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Haberler Galeri Adana Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Adana seçim sonuçları takip ekranı ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 11:30

Adana Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Adana seçim sonuçları takip ekranı ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

31 Mart'ta gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri ile 81 ildeki yerel yöneticiler belirlenecek. Bu kapsamda Adana seçim sonuçları da belli olacak. İl, ilçe, mahalle ve beldelerdeki yerel yöneticilerin ilanı, YSK seçim sonuçları listesinin paylaşılmasıyla gerçekleşecek. YSK Adana yerel seçim sonuçları ekranı 31 Mart akşamı sabah.com.tr'de yer alacak. Adana'da seçimi kim kazandı sorusuna yanıt bulmak için canlı ve anlık oy oranları ile 2024 yerel seçim sonucu ekranını takip edebilirsiniz.

Adana seçim sonuçları! YSK Adana yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Adana seçim sonuçları netlik kazandığında yeni dönem büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları ilan edilecek. Türkiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart akşamı YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından anbean sabah.com.tr'den duyurulacak. Sayfamızda yer alan YSK Adana yerel seçim sonuçları ekranı üzerinden canlı ve anlık oy oranları ve adayların oy saylarına ulaşabilir, seçimi kim kazandı sorusuna yanıt bulabilirsiniz. İşte 2024 yerel seçim sonucu ekranı.

ADANA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

31 Mart yerel seçimlerinde partilerin ve ittifakların oy oranları ile en yüksek oyu alan adayı anlık olarak takip edebilmek için sabah.com.tr yerel seçim sonuçları ekranını inceleyebilirsiniz. İşte, il ve ilçe bazında arama yaparak canlı verilere ulaşabileceğiniz Adana seçim sonuçları ekranı;

Adana seçim sonuçları! YSK Adana yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADANA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Fatih Mehmet Kocaispir

CHP: Zeydan Karalar

İYİ Parti: Ayyüce Türkeş Taş

DEM Parti: Mahfuz Güleryüz

Yeniden Refah: Selahattin Baysal

Adana Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Adana seçim sonuçları! YSK Adana yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADANA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Adana'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Çukurova seçim sonuçları

Sarıçam seçi sonuçları

Seyhan seçim sonuçları

Yüreğir seçim sonuçları

Aladağ seçim sonuçları

Ceyhan seçim sonuçları

Feke seçim sonuçları

İmamoğlu seçim sonuçları

Karaisalı seçim sonuçları

Karataş seçim sonuçları

Kozan seçim sonuçları

Pozantı seçim sonuçları

Saimbeyli seçim sonuçları

Tufanbeyli seçim sonuçları

Yumurtalık seçim sonuçları

Adana seçim sonuçları! YSK Adana yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ADANA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Adana'da AK Parti Fatih Mehmet Kocaispir, CHP Zeydan Karalar, İYİ Parti Ayyüce Türkeş Taş, DEM Parti Mahfuz Güleryüz, Yeniden Refah Selahattin Baysal ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Adana seçim sonuçları! YSK Adana yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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