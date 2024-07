HER GÜN SPOR VE EĞİTİM YAPILIYOR

Mesleğin başında 3 yıllık sıkı bir eğitime tabi tutulan ve toplumsal olaylar göz önünde bulundurularak "Kitle Psikolojisi" eğitimi de verilen İstanbul Çevik Kuvvet'in başarısındaki sır ve amaçlanan ana hedef; eğitimde, sporda, disiplinde, irade ve sabırda çelik gibi olmak... Vatandaş ve polis ilişkilerine zarar vermeyecek teknikler, meydana gelen olayların minimum zararla atlatılabilmesi için hukuk kuralları çerçevesinde polislere öğretiliyor. Bayrampaşa ve Üsküdar'da olmak üzere 2 yerleşkesi bulunan İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde erkekler için yaş sınırı 35, kadınlar için ise 30. Toplumsal olaylarda görev alacak olan polisler görev yerlerine; spor grubu ile eğitim grubu ise alanlarına gidiyor. Çevik Kuvvet'in her gün spor ve eğitimi var.