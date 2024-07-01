Video Haber Adı gibi çevik! Emniyet'in disiplin ocağında 48 saat | Video
Adı gibi çevik! Emniyet'in disiplin ocağında 48 saat | Video

Adı gibi çevik! Emniyet'in disiplin ocağında 48 saat | Video

01.07.2024 | 09:56

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Eğitim ve Disiplin Ocağı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, kapılarını SABAH'a açtı. Eğitimlere katılan SABAH Ekibi, Çevik Kuvvet Polisleri ile 48 saat mesai yaptı. Gerçeğiyle birebir eğitimlerde ulaşılan ve her daim amaçlanan ana hedef; sporda, disiplinde, irade ve sabırda çelik gibi olmak… Havai fişekler ve molotof kokteylleri kullanılan ve toplumsal olayların yansıtıldığı eğitimler gerçeğiyle birebir aynı… Eğitimlerde; toplumsal olaylarda kullanılan gaz mühimmatları personel tarafından birebir deneyimleniyor ve toplumsal olaylarda söz konusu mühimmatlar kullanılırken, etkilerini bizzat yaşayıp hangi mühimmatın nasıl, nerede ve ne şekilde kullanılacağı uygulamalı olarak Çevik Kuvvet Polisleri'ne öğretiliyor.

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