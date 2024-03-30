Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ankara Elmadağ seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Elmadağ yerel seçim sonuçları canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:51

Ankara Elmadağ seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Elmadağ yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

Ankara Elmadağ seçim sonuçları canlı olarak sabah.com.tr'den takip edilecek. Adayların ve siyasi partilerin aldıkları oy oranları ilçe sakinlerinin gündeminde olacak. YSK tarafından paylaşılan bilgiler 30 mahallesi bulunan ilçede yakın mercek altına alınacak. Elmadağ'da seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı açılan sandık sayısı tamamlandıkça ortaya çıkacak. İşte, güncel verileri takip edebileceğiniz Elmadağ yerel seçim sonuçları 2024…

Ankara Elmadağ seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Elmadağ yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

Başkentte ilçe ilçe araştırmalar 31 Mart günü radara girecek. İlçeler özelinde sorgulamalar da YSK verileriyle takip edilecek. Adayların aldıkları oyların yanı sıra belediye meclis üyeleri için de partilerin oy oranı gündemde olacak. Ankara Elmadağ seçim sonuçları 2024 diğer il ve ilçelerde olduğu gibi anlık olarak ekrana düşecek. Verileri, Elmadağ yerel seçim sonuçları ekranından görüntüleyebilirsiniz:

ANKARA ELMADAĞ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanacak Ankara Elmadağ seçim sonuçları takip ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların ve siyasi partilerin oy oranlarına ulaşabilir, yüzdeleri canlı olarak takip edebilirsiniz.

Ankara Elmadağ seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Elmadağ yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

ANKARA ELMADAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Eyyüp Tekiner

CHP: Adem Barış Aşkın

DEM Parti: Erkin Akbay

Yeniden Refah Partisi: Seyfettin Boğazlı

Zafer Partisi: Kerim Alçıkaya

Ankara Elmadağ Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara Elmadağ seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Elmadağ yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

Çankaya Seçim Sonuçları

Çubuk Seçim Sonuçları

Elmadağ Seçim Sonuçları

Etimesgut Seçim Sonuçları

Evren Seçim Sonuçları

Gölbaşı Seçim Sonuçları

Güdül Seçim Sonuçları

Haymana Seçim Sonuçları

Kahramankazan Seçim Sonuçları

Kalecik Seçim Sonuçları

Keçiören Seçim Sonuçları

Kızılcahamam Seçim Sonuçları

Mamak Seçim Sonuçları

Nallıhan Seçim Sonuçları

Polatlı Seçim Sonuçları

Pursaklar Seçim Sonuçları

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları

Sincan Seçim Sonuçları

Yenimahalle Seçim Sonuçları

Ankara Elmadağ seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Elmadağ yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

ANKARA ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ankara Elmadağ'da AK Parti Eyyüp Tekiner, CHP Adem Barış Aşkın, Yeniden Refah Partisi Seyfettin Boğazlı, DEM Erkin Akbay, Zafer Partisi Kerim Alçıkaya ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Elmadağ seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Elmadağ yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

ELMADAĞ MAHALLELERİ

Elmadağ'da 30 mahalle vardır:

Akçaali

Aşağıkamışlı

Deliler

Ediğe

Gümüşpala

Hasanoğlan Bahçelievler

Hasanoğlan Fatih

Hasanoğlan Havuzbaşı

İsmetpaşa

İstasyon

Karacahasan

Kayadibi

Kemalpaşa

Kurtuluş

Kuşçuali

Lalabel

Muzaffer Ekşi

Seyitcemali

Süleymanlı

Şehitlik

Taburlar

Tatlıca

Tekke

Üçevler

Yenice

Yenidoğan

Yenimahalle

Yenipınar

Yeşildere Fatih

Yukarıkamışlı

SON DAKİKA