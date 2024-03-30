Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
18:50
ANKARA SEÇİM SONUÇLARI! YSK verileriyle Ankara Yerel Seçim sonuçları güncel oy oranları
Türkiye Yerel Seçimler için sandıkların başında yerlerini aldı. Sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek sonuç tablosu Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından kamuoyuyla paylaşılabilecek. Vatandaşların oylarıyla yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde Ankara seçim sonuçları sorgulanıyor. Büyükşehir, il, ilçe ve belde başkanlarının belirleneceği seçimde AK Parti'den Turgut Altınok, CHP'den Mansur Yavaş ve İyi Parti'den Cengiz Topel aday gösteriliyor. Ankara seçim sonuçlarını yayın yasağının kaldırılmasının hemen ardından sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. İşte sabah.com.tr Ankara 31 Mart Yerel Seçim sonuçları sorgulama sayfası