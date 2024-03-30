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Haberler Galeri ANKARA SEÇİM SONUÇLARI! YSK verileriyle Ankara Yerel Seçim sonuçları güncel oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 18:50

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI! YSK verileriyle Ankara Yerel Seçim sonuçları güncel oy oranları

Türkiye Yerel Seçimler için sandıkların başında yerlerini aldı. Sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek sonuç tablosu Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından kamuoyuyla paylaşılabilecek. Vatandaşların oylarıyla yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde Ankara seçim sonuçları sorgulanıyor. Büyükşehir, il, ilçe ve belde başkanlarının belirleneceği seçimde AK Parti'den Turgut Altınok, CHP'den Mansur Yavaş ve İyi Parti'den Cengiz Topel aday gösteriliyor. Ankara seçim sonuçlarını yayın yasağının kaldırılmasının hemen ardından sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. İşte sabah.com.tr Ankara 31 Mart Yerel Seçim sonuçları sorgulama sayfası

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Ankara yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar akşamı sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte Ankara ilinde ve ilçelerde hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusuna yanıt bulunacak. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimde Ankara oy sonuçları en güncel sabah.com.tr adresi seçim sayfasından öğrenilebilecek. İşte YSK ile Ankara seçim sonuç sayfası

ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açılanacak Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy sonuçlarına sabah.com.tr'den ulaşabilir ve an be an takip edebilirsiniz.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Ankara yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI - CANLI TAKİP

AK Parti: Turgut Altınok

CHP: Mansur Yavaş

İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım

DEM Parti: Gültan Kışanak

Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç

Ankara Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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ANKARA SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Ankara yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE

Aşağıdaki linklere tıklayarak ilçe ilçe Ankara seçim sonuçlarına ulaşabileceksiniz.

Ankara - Akyurt seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Altındağ seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Ayaş seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Bala seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Beypazarı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çamlıdere seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çankaya seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çubuk seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Elmadağ seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Etimesgut seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Evren seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Gölbaşı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Güdül seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Haymana seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kahramankazan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kalecik seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Keçiören seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kızılcahamam seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Mamak seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Nallıhan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Polatlı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Pursaklar seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Şereflikoçhisar seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Sincan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Yenimahalle seçim sonuçları için tıklayınız!

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Ankara yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLAR

AK Parti'den Turgut Altınok, CHP'den Mansur Yavaş, İYİ Parti'den Cengiz Topel Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'nden Suat Kılıç, Zafer Partisi'nden Hüseyin Bartu Soral, DEVA Partisi'nden Celal Mümtaz Akıncı, Saadet Partisi'nden Cafer Güneş, Vatan Partisi'nden Utku Reyhan, Türkiye Komünist Partisi'nden Ali Ufuk Arikan, DEM Parti'den Gültan Kışanak, ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Ankara yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır.

Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.

Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

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