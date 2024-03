ANKARA SEÇİM SONUÇLARI! YSK verileriyle Ankara Yerel Seçim sonuçları güncel oy oranları

31 Mart Pazar akşamı sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte Ankara ilinde ve ilçelerde hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusuna yanıt bulunacak. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimde Ankara oy sonuçları en güncel sabah.com.tr adresi seçim sayfasından öğrenilebilecek. İşte YSK ile Ankara seçim sonuç sayfası

ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açılanacak Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy sonuçlarına sabah.com.tr'den ulaşabilir ve an be an takip edebilirsiniz.