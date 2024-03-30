Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:04
Antalya Konyaaltı seçim sonuçları! YSK Konyaaltı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Antalya Konyaaltı seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri'nin ardından belli oluyor. Oy sonuçları YSK verileri ışığında takip edilirken Konyaaltı'nda seçimi kim kazandı sorusu oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Oy sonuçları sabah.com.tr 2024 Yerel Seçim Sonuçları sayfası üzerinden il il sorgulanabilecek. İşte, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri YSK Konyaaltı secim sonuçları ve oy oranları öğrenme ekranı.