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Haberler Galeri Antalya Konyaaltı seçim sonuçları! YSK Konyaaltı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:04

Antalya Konyaaltı seçim sonuçları! YSK Konyaaltı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Antalya Konyaaltı seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri'nin ardından belli oluyor. Oy sonuçları YSK verileri ışığında takip edilirken Konyaaltı'nda seçimi kim kazandı sorusu oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Oy sonuçları sabah.com.tr 2024 Yerel Seçim Sonuçları sayfası üzerinden il il sorgulanabilecek. İşte, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri YSK Konyaaltı secim sonuçları ve oy oranları öğrenme ekranı.

Antalya Konyaaltı seçim sonuçları! YSK Konyaaltı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Antalya Konyaaltı seçim sonuçları 2024 Türkiye Yerel Seçimleri sebebiyle gündeme geldi. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutan seçmenler için seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak. İşte Konyaaltı yerel seçim sonuçları ve partilerin oy oranları takip ekranı.

ANTALYA KONYAALTI SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Antalya Konyaaltı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Antalya Konyaaltı seçim sonuçları! YSK Konyaaltı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA KONYAALTI SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Durali Kolpak

CHP: Cem Kotan

İYİ Parti: Meryem Gökay Balkıç

DEM Parti: Alaettin Güven

Yeniden Refah: Erol Albayrak

BBP: Ahmet Duman

Konyaaltı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Antalya Konyaaltı seçim sonuçları! YSK Konyaaltı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Antalya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akseki seçim sonuçları

Alanya seçim sonuçları

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Finike seçim sonuçları

Gazipaşa seçim sonuçları

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Konyaaltı seçim sonuçları

Aksu seçim sonuçları

Döşemealtı seçim sonuçları

Kepez seçim sonuçları

Antalya Konyaaltı seçim sonuçları! YSK Konyaaltı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Durali Kolpak, CHP Cem Kotan, İYİ Parti Meryem Gökay Balkıç, DEM Parti Alaettin Güven, Yeniden Refah Erol Albayrak, BBP Ahmet Duman ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya Konyaaltı seçim sonuçları! YSK Konyaaltı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KONYAALTI MAHALLELERİ

Akdamlar

Akkuyu

Altınkum

Arapsuyu

Aşağıkaraman

Aydınlık

Bahtılı

Çağlarca

Çakırlar

Çitdibi

Demircilik

Doyran

Doyran Çamlıbel

Doyran Dağ

Geyikbayırı

Gökçam

Gökdere

Gürsu

Hacısekililer

Hisarçandır

Hurma

Karatepe

Kır

Kuruçay

Kuşkavağı

Liman

Molla Yusuf

Öğretmenevleri

Pınarbaşı

Sarısu

Siteler

Suiçecek

Toros

Uluç

Uncalı

Üçoluk

Yarbaşçandır

Yeni

Zümrüt

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