Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:00
Ankara Çubuk seçim sonuçları canlı | 31 Mart 2024 Çubuk yerel seçim sonuçları, parti/adayların oy oranları öğrenme ekranı
31 Mart Pazar günü düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında 60 milyonu aşkın seçmen sandıkların yolunu tuttu. 81 il ve ilçelerinden çıkan sonuçlar ile yeni belediye başkanları ve muhtarlar belli olacak. Bu noktada Ankara Çubuk seçim sonuçları 2024 verileri gündemdeki yerini aldı. Adayların ve siyasi partilerin oy oranları için araştırmalar hız kazandı. 99 bin 96 nüfuslu ilçede ikamet edenler ''Çubuk'ta seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Ankara Çubuk seçim sonuçları canlı takip ekranı…