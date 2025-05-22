Giriş Tarihi: 22.05.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
22:06
Savcılığa sevk yazısında ortaya çıktı! İşte Taner Çetin’in “villa” oyunu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken, yeni detaylara ulaşıldı. Savcılığın hazırladığı sevk yazısında Taner Çetin'in asistanı Arzu Can'ın eşi Savaş Can ile annesi Elif G. üzerinden villa satın aldığı ortaya çıktı. Villanın asistanı Arzu Can'ın annesinin üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...