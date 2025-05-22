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Giriş Tarihi: 22.05.2025 21:23 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 22:06

Savcılığa sevk yazısında ortaya çıktı! İşte Taner Çetin’in “villa” oyunu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken, yeni detaylara ulaşıldı. Savcılığın hazırladığı sevk yazısında Taner Çetin'in asistanı Arzu Can'ın eşi Savaş Can ile annesi Elif G. üzerinden villa satın aldığı ortaya çıktı. Villanın asistanı Arzu Can'ın annesinin üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

SABAH İNTERNET
Savcılığa sevk yazısında ortaya çıktı! İşte Taner Çetin’in villa oyunu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan isimler arasında yer alan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in paravan isimler üzerinden villa aldığı tespit edildi.

Savcılığa sevk yazısında ortaya çıktı! İşte Taner Çetin’in villa oyunu

LEGAL PARA TRANSFERLERİ VE KOORDİNASYON SÜREÇLERİNDE YER ALDI

İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in asistanı Arzu Can'ın, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı yapı içinde Çetin ile irtibatlı çalışan iş insanlarından olduğu aktarılan sevk yazısında, 2018-2021'de Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaptığı, 2022 yılında İBB'nin İSPER isimli şirketinde çalıştığı anlatıldı.

Yazıda, Arzu Can'ın, Taner Çetin'in asistanı olarak görev yaptığı, ihalelere ilişkin illegal para transferleri ve koordinasyon süreçlerinde rol aldığı belirtildi.

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Savcılığa sevk yazısında ortaya çıktı! İşte Taner Çetin’in villa oyunu

EŞİNİN HESABINDAN 14 MİLYON TL PARA ÇIKIŞI!

Yazıda; tapu ve MASAK verileri incelemeleri doğrultusunda, Can'ın, annesi Elif G.'nin adına 12 Eylül 2023 yılında villa aldığı, söz konusu tarihte ve yakın zaman diliminde Elif G.'nin hesap hareketlerinde villa alımına ilişkin herhangi bir yüksek meblağlı para girişi veya çıkışı tespit edilemediği aktarıldı.

Yazıda; aynı tarihte Arzu Can'ın eşi olan şüpheli Savaş Can'ın hesabından 14 milyon lira para çıkışı olduğu tespitine yer verildi.

Savcılığa sevk yazısında ortaya çıktı! İşte Taner Çetin’in villa oyunu

"BU MALİYETİ KARŞILAYACAK EKONOMİK GÜÇTE DEĞİL"

Yazıda, bu durumun villa bedelinin Savaş Can tarafından karşılanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdiğine işaret edilerek, "Şahıslar ve villayla ilgili yapılan araştırmalarda, söz konusu evi satın alan Elif G.'nin ve evin ödemesini yaptığı değerlendirilen Savaş Can'ın bu maliyeti karşılayacak bir ekonomik güçte olmadığı, şüpheli Taner Çetin'in kamu ihalelerinden elde ettiği suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklanmasında Arzu Can isimli şahsın, eşi ve kayınvalidesini kullanarak suç gelirlerinin aklanmasına imkan sağladığına" ilişkin tespitler yer aldı.

Şüpheli Savaş Can ile ilgili sevk yazısında, Taner Çetin'in İBB bünyesinde yürütülen bazı ihalelere ilişkin usulsüzlük ve yolsuzluk faaliyetlerinden elde ettiği değerlendirilen gelirlerinin Can'a ait hesaplar üzerinden aklandığı, bu süreçte şüphelilere ait mal varlıklarının gizlenmesi ve transfer edilmesi faaliyetlerine destek verdiği ifade edildi.

Savcılığa sevk yazısında ortaya çıktı! İşte Taner Çetin’in villa oyunu

TANER ÇETİN VİLLADA KİRACI!

Yazıda, Can'ın satın aldığı villayla ilgili yapılan araştırmalarda, villada kiracı olarak ikamet eden kişinin Taner Çetin olduğu, yıllık kira bedelini Elif G.'nin hesabına gönderdiği, söz konusu ödemenin birkaç gün sonra Elif G.'nin hesabından Arzu Can'a gönderildiği ve paranın Çeşme Belediyesi'ne ait bir şirkete kira bedeli olarak gönderildiği anlatıldı.