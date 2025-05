Savcılığa sevk yazısında ortaya çıktı! İşte Taner Çetin’in “villa” oyunu

"BU MALİYETİ KARŞILAYACAK EKONOMİK GÜÇTE DEĞİL"

Yazıda, bu durumun villa bedelinin Savaş Can tarafından karşılanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdiğine işaret edilerek, "Şahıslar ve villayla ilgili yapılan araştırmalarda, söz konusu evi satın alan Elif G.'nin ve evin ödemesini yaptığı değerlendirilen Savaş Can'ın bu maliyeti karşılayacak bir ekonomik güçte olmadığı, şüpheli Taner Çetin'in kamu ihalelerinden elde ettiği suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklanmasında Arzu Can isimli şahsın, eşi ve kayınvalidesini kullanarak suç gelirlerinin aklanmasına imkan sağladığına" ilişkin tespitler yer aldı.

Şüpheli Savaş Can ile ilgili sevk yazısında, Taner Çetin'in İBB bünyesinde yürütülen bazı ihalelere ilişkin usulsüzlük ve yolsuzluk faaliyetlerinden elde ettiği değerlendirilen gelirlerinin Can'a ait hesaplar üzerinden aklandığı, bu süreçte şüphelilere ait mal varlıklarının gizlenmesi ve transfer edilmesi faaliyetlerine destek verdiği ifade edildi.