SON DAKİKA! Altında keskin gerileme: Son 5 haftanın en düşük seviyesi! Uzman isim kritik rakamı açıkladı

UZMAN İSİM KRİTİK SEVİYEYİ AÇIKLADI

Saxo Bank'ta emtia stratejisi başkanı Ole Hansen "Hafta sonu duyurulan tarife ateşkesinden sonra, borsa piyasalarının yükseldiğini gördük ve en azından kısa vadede. Bu, son aylarda altını rekor seviyelere taşımaya yardımcı olan güvenli liman odağının bir kısmını ortadan kaldırdı," dedi. Hansen, 3.200 doların altına düşmenin hızla 3.165 dolara kapıyı açabileceği konusunda uyardı. GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan ise ABD ve Çin ticaret ateşkesinin piyasa için iyi bir haber olduğunu belirterek insanların artık riskli varlıkları satın alma eğiliminde olduğunu söyledi.