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Haberler Galeri SON DAKİKA! Altında keskin gerileme: Son 5 haftanın en düşük seviyesi! Uzman isim kritik rakamı açıkladı
Giriş Tarihi: 15.05.2025 14:34 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 14:34

SON DAKİKA! Altında keskin gerileme: Son 5 haftanın en düşük seviyesi! Uzman isim kritik rakamı açıkladı

Ticaret anlaşmaları piyasalarda olumlu bir rüzgâr estirirken yatırımcı güvenli limanları terk etmeye başladı. Altın fiyatları, küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla beş haftanın en düşük seviyelerini gördü. Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair beklentilerler beraber ABD enflasyon oranlarındaki iyimserlik ons altını 3 bin 137 dolara kadar indirdi. Gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA! Altında keskin gerileme: Son 5 haftanın en düşük seviyesi! Uzman isim kritik rakamı açıkladı

Altın fiyatları ocak-nisan döneminde sürekli yükselerek tahminlerin ötesinde fiyatlanmalar gördü. Mayıs ayının gelmesiyle küresel piyasalarda yaşanan baş döndüren gelişmeler ve düzeltme hareketleri ile altın rekor seviyelerin altına geriledi. Gram altın 4 bin liranın altına düştü. Altında geri çekilmeler devam edecek mi?

SON DAKİKA! Altında keskin gerileme: Son 5 haftanın en düşük seviyesi! Uzman isim kritik rakamı açıkladı

ONS ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Ons altın perşembe günü ons başına 3 bin 140 dolara kadar geriledi. Önceki seanstan bu yana yüzde 2 değer kaybeden altın, beş haftanın en düşük seviyesini gördü. Küresel ticari gerginliklerin azalması ve güvenli liman varlıklarına olan talebin düşmesi altın fiyatlarında değer kayıplarını destekledi.

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SON DAKİKA! Altında keskin gerileme: Son 5 haftanın en düşük seviyesi! Uzman isim kritik rakamı açıkladı

ABD ve Çin karşılıklı gümrük tarifelerine 90 günlük süre için ara verdi. Bununla beraber Trump'ın Hindistan, Japonya ve Güney Kore ile devam eden müzakereleri gündemde. Trump'ın Orta Doğu ziyareti sırasında Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklaması iyimserlikleri artırdı.

SON DAKİKA! Altında keskin gerileme: Son 5 haftanın en düşük seviyesi! Uzman isim kritik rakamı açıkladı

ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERİN ALTINDA

Öte yandan ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, martta aylık yüzde 0,1 azalmıştı.
Ülkede TÜFE, nisanda yıllık bazda ise yüzde 2,3 arttı. Böylece yıllık enflasyon Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Bu dönemde yıllık enflasyonun mart ayında olduğu gibi yüzde 2,4 olması öngörülüyordu.

SON DAKİKA! Altında keskin gerileme: Son 5 haftanın en düşük seviyesi! Uzman isim kritik rakamı açıkladı

UZMAN İSİM KRİTİK SEVİYEYİ AÇIKLADI

Saxo Bank'ta emtia stratejisi başkanı Ole Hansen "Hafta sonu duyurulan tarife ateşkesinden sonra, borsa piyasalarının yükseldiğini gördük ve en azından kısa vadede. Bu, son aylarda altını rekor seviyelere taşımaya yardımcı olan güvenli liman odağının bir kısmını ortadan kaldırdı," dedi. Hansen, 3.200 doların altına düşmenin hızla 3.165 dolara kapıyı açabileceği konusunda uyardı. GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan ise ABD ve Çin ticaret ateşkesinin piyasa için iyi bir haber olduğunu belirterek insanların artık riskli varlıkları satın alma eğiliminde olduğunu söyledi.