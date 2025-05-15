Giriş Tarihi: 15.05.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
14:34
SON DAKİKA! Altında keskin gerileme: Son 5 haftanın en düşük seviyesi! Uzman isim kritik rakamı açıkladı
Ticaret anlaşmaları piyasalarda olumlu bir rüzgâr estirirken yatırımcı güvenli limanları terk etmeye başladı. Altın fiyatları, küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla beş haftanın en düşük seviyelerini gördü. Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair beklentilerler beraber ABD enflasyon oranlarındaki iyimserlik ons altını 3 bin 137 dolara kadar indirdi. Gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…